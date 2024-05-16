"Получите максимум пользы": какой продукт снижает риск рака и замедляет старение

Вокруг печени бушует много обсуждений и споров. Однако такой продукт содержит много витаминов, которые необходимы для жизни человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу эксперта по питанию Людмилы Матишинец.

Чем полезна печень

По словам эксперта, все виды печени имеют больше витаминов и минералов, чем обычное мясо и большинство сухофруктов и овощей. Но печень совсем не содержит клетчатки.

В общем, печень является прекрасным источником:

витамина А, С

калия

фосфора

меди

железа

витаминов группы B, в частности В12

"Если вы еще не добавили печень в свой рацион, то искренне советую это сделать, ищите вкусные методы и рецепты ее приготовления, и вы будете смаковать и получать максимум пользы", - рассказала Людмила Митишинец.

Одна порция говяжьей печени обеспечивает человеческий организм более чем на 100% суточной нормы витамина А. А он в свою очередь снижает риск рака груди и замедляет процесс старения.

Одна порция говяжьей печени содержит 33 г белого в 110 г. Поэтому может обеспечить человеческий организм третью суточной нормы белка. Который в свою очередь необходим для строения мышц, кожи, костей и помогает дольше чувствовать сытость.

Также несколько порций печени в неделю помогают предотвратить и облегчить симптомы анемии.

Кому нельзя есть печень

Не следует есть печень людям с повышенным содержанием холестерина в крови. В 100 граммах печени присутствует 100 - 270 миллиграммов холестерина. А его высокое содержание может привести к стенокардии, инфаркту миокарда, инсультам.

Также не рекомендуется есть печень людям с подагрой. В нем много пуринов, образующих в организме мочевую кислоту.