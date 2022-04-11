Отруєння зарином: як захиститися від хімічної зброї

Постраждалі в Маріуполі скаржаться на дихальну недостатність і вестибуло-атактичний синдром. За словами фахівців, це можуть бути симптоми отруєння зарином.

Увечері 11 квітня з'явилася інформація про те, що окупанти застосували в Маріуполі хімічну речовину проти українських захисників і цивільного населення. Джерело, близьке до Міноборони України повідомило, що є висока ймовірність того, що агресор може застосувати хімічну зброю.

Як захиститися від бойової хімічної зброї типу зарин – читайте нижче.

Зарин - це бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Перші ознаки ураження зарином:

* звуження зіниці

* утруднення дихання

* виділення з носа

* закладеність в грудях

• нудота

* посилене слиновиділення

Надійним місцем захисту при хімічній атаці є притулок або укриття.

Якщо ж ви опинилися у квартирі:

* щільно закрийте вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи

* заклейте щілини у вікнах папером або скотчем

* вимкніть побутові прилади та газ

При евакуації під час хімічної атаки або аварії дотримуйтесь наступних правил:

* візьміть з собою аптечку

* одягнетеся так, щоб вся шкіра була захищена

* швидше за все у вас немає протигаза, тому використовуйте ватно-марлеву пов'язку, змочену водою або розчином соди

* покиньте приміщення, використовуючи сходи

* не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте в калюжі

* не пийте і не їжте

Як надати першу допомогу

Перша допомога при отруєнні зарином полягає в негайній ізоляції людини від джерела ураження.

Його потрібно також звільнити від одягу і обробити слизові: промити очі звичайною водою або слабким 1% розчином бікарбонату натрію.

Якщо зарин потрапив на шкіру або одяг, використовують слабкий розчин лугу для знешкодження отрути.

При цьому волосся і нігті, заражені зарином, необхідно негайно зістригти, щоб зменшити симптоми.

Якщо отруєння сталося через рот, необхідно в терміновому порядку промити шлунок. Для цього використовують слабкий лужний розчин і дають випити активоване вугілля.