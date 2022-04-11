ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Отруєння зарином: як захиститися від хімічної зброї

Новость на русском →
Понеділок 11 квітня 2022 23:27
Отруєння зарином: як захиститися від хімічної зброї Фото: Як захиститися від хімічної зброї під час атаки (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Увечері 11 квітня з'явилася інформація про те, що окупанти застосували в Маріуполі хімічну речовину проти українських захисників і цивільного населення. Джерело, близьке до Міноборони України повідомило, що є висока ймовірність того, що агресор може застосувати хімічну зброю.

Постраждалі в Маріуполі скаржаться на дихальну недостатність і вестибуло-атактичний синдром. За словами фахівців, це можуть бути симптоми отруєння зарином.

Як захиститися від бойової хімічної зброї типу зарин – читайте нижче.

Зарин - це бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Перші ознаки ураження зарином:

* звуження зіниці

* утруднення дихання

* виділення з носа

* закладеність в грудях

• нудота

* посилене слиновиділення

Надійним місцем захисту при хімічній атаці є притулок або укриття.

Якщо ж ви опинилися у квартирі:

* щільно закрийте вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи

* заклейте щілини у вікнах папером або скотчем

* вимкніть побутові прилади та газ

При евакуації під час хімічної атаки або аварії дотримуйтесь наступних правил:

* візьміть з собою аптечку

* одягнетеся так, щоб вся шкіра була захищена

* швидше за все у вас немає протигаза, тому використовуйте ватно-марлеву пов'язку, змочену водою або розчином соди

* покиньте приміщення, використовуючи сходи

* не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте в калюжі

* не пийте і не їжте

Як надати першу допомогу

Перша допомога при отруєнні зарином полягає в негайній ізоляції людини від джерела ураження.

Його потрібно також звільнити від одягу і обробити слизові: промити очі звичайною водою або слабким 1% розчином бікарбонату натрію.

Якщо зарин потрапив на шкіру або одяг, використовують слабкий розчин лугу для знешкодження отрути.

При цьому волосся і нігті, заражені зарином, необхідно негайно зістригти, щоб зменшити симптоми.

Якщо отруєння сталося через рот, необхідно в терміновому порядку промити шлунок. Для цього використовують слабкий лужний розчин і дають випити активоване вугілля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити хімічну атаку зарином.

Читайте РБК-Україна в Google News
химическая атака Хімічна зброя
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку