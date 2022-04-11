Отруєння зарином: як захиститися від хімічної зброї
Увечері 11 квітня з'явилася інформація про те, що окупанти застосували в Маріуполі хімічну речовину проти українських захисників і цивільного населення. Джерело, близьке до Міноборони України повідомило, що є висока ймовірність того, що агресор може застосувати хімічну зброю.
Постраждалі в Маріуполі скаржаться на дихальну недостатність і вестибуло-атактичний синдром. За словами фахівців, це можуть бути симптоми отруєння зарином.
Як захиститися від бойової хімічної зброї типу зарин – читайте нижче.
Зарин - це бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії.
Перші ознаки ураження зарином:
* звуження зіниці
* утруднення дихання
* виділення з носа
* закладеність в грудях
• нудота
* посилене слиновиділення
Надійним місцем захисту при хімічній атаці є притулок або укриття.
Якщо ж ви опинилися у квартирі:
* щільно закрийте вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи
* заклейте щілини у вікнах папером або скотчем
* вимкніть побутові прилади та газ
При евакуації під час хімічної атаки або аварії дотримуйтесь наступних правил:
* візьміть з собою аптечку
* одягнетеся так, щоб вся шкіра була захищена
* швидше за все у вас немає протигаза, тому використовуйте ватно-марлеву пов'язку, змочену водою або розчином соди
* покиньте приміщення, використовуючи сходи
* не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте в калюжі
* не пийте і не їжте
Як надати першу допомогу
Перша допомога при отруєнні зарином полягає в негайній ізоляції людини від джерела ураження.
Його потрібно також звільнити від одягу і обробити слизові: промити очі звичайною водою або слабким 1% розчином бікарбонату натрію.
Якщо зарин потрапив на шкіру або одяг, використовують слабкий розчин лугу для знешкодження отрути.
При цьому волосся і нігті, заражені зарином, необхідно негайно зістригти, щоб зменшити симптоми.
Якщо отруєння сталося через рот, необхідно в терміновому порядку промити шлунок. Для цього використовують слабкий лужний розчин і дають випити активоване вугілля.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити хімічну атаку зарином.