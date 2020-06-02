Отпуск без карантина: в какие страны Европы можно поехать летом 2020 года

Карантин из-за пандемии коронавируса внес изменения в привычный уклад жизни не только украинцев, но и жителей многих других стран. Из-за закрытых границ и отмены авиасообщения отпускной сезон оказался под угрозой.

Однако некоторые страны начали приходить в себя после пандемии и смягчать карантинные мероприятия. Туристический ресурс European Best Destinations составил список самых безопасных стран и городов для отдыха в 2020 году. Первую строчку в этом рейтинге составила столица Грузии – Тбилиси.

Как сообщают составители списка, в 20 городах, которые попали в рейтинг, уже реализованы меры безопасности в плане гигиены в жилых помещениях, ресторанах и магазинах. Созданы такие условия для путешественников, как замена фильтров в системах кондиционирования, социальное дистанцирование, наличие масок.

Кроме того, указано, что именно в этих городах есть достаточное медицинское обеспечение, больницы и большое количество коек в расчете на одного жителя страны.

Топ-20 самых безопасных направлений в Европе:

1. Тбилиси (Грузия)

2. Корфу (Греция)

3. Цавтат (Хорватия)

4. Азорские острова (Португалия)

5. Превеза (Греция)

6. Алентежу (Португалия)

7. Батуми (Грузия)

8. Загреб (Хорватия)

9. Алгарве (Португалия)

10. Сибиу (Румыния)

11. Котор (Черногория)

12. Риека (Хорватия)

13. Варшава (Польша)

14. Вена (Австрия)

15. Бохинь (Словения)

16. Мальта

17. Гданьск (Польша)

18. Вильнюс (Литва)

19. Рига (Латвия)

20. Дикая тайга (Финляндия)

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина возобновляет авиаперелеты в Европу и сообщали о том, куда можно улететь.

А также мы рассказывали о том, какие страны собираются возобновить авиасообщение.