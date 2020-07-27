Отпуск в августе: какие сюрпризы готовит украинцам погода

Погода в Украине в последнюю неделю преподнесла людям сюрпризы. Так, например, в субботу 25 июля в Киеве весь день лил дождь, которого по прогнозу не должно было быть. Украинцы, которые собираются в отпуск по стране, задумываются, какие еще "погодные качели" их ждут в последнем месяце лета.

Синоптики прогнозируют в конце июля ощутимое понижение температуры и дожди. По их словам, это в первую очередь касается западных областей. Температура понизится в этих регионах до +19 +24 градусов. На Юге в конце июля прогнозируют жару до +30 градусов, но с началом августа она закончится. Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Синоптики успокоили тех украинцев, которые планируют свой отпуск на местных морях в августе. Температура позволит отдохнуть.

"Лето продолжается, в августе будет еще тепло, даже в начале сентября на Юге будет хорошая погода. Август - самый теплый месяц на морском побережье", - успокоили украинские синоптики.

Каким будет август в Украине

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