Где отпраздновать День Независимости Украины: топ-5 мест от Анатолия Анатолича

Анатолий Анатолич составил топ-5 мест для отдыха в Украине (коллаж РБК-Украина)

Популярный телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, куда можно поехать на длинные выходные

Анатолий Анатолич много путешествует по стране. Он часто бывает в новых городах благодаря работе, а в свободное время любит колесить по интересным местам вместе со своей семьей.

Анатолий Анатолич любит путешествовать по Украине с семьей (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

В июне ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" вместе с женой и детьми провел несколько дней на косе Бирючий Остров в Херсонской области, но персональный wishlist телеведущего все еще насчитывает несколько локаций, которые имеют все шансы стать любимыми местами для релакс-путешествий одному или с семейством.

Сегодня, в преддверии длинных выходных по случаю Дня Независимости Украины, ведущий охотно делится ими с читателями РБК-Украина.

Белое озеро в Ровенской области

Вода в Белом озере имеет уникальный состав. Она насыщена кальцием, фосфором, магнием и глицерином. Озеро живописное и вполне подходит для купания или пикника возле него, но с инфраструктурой вокруг, судя по всему, напряженка. Во всяком случае, провести тут день, думаю, стоит.

Белое озеро (фото: wikipedia.org)

Арбузинский каньон в Николаевской области

Его еще називают Малым Актовским каньоном и "Долиной Дьявола". Тут высокие скалы, огромные валуны и быстрая речка, которая пробивает себе дорогу через них. Тут очень круто было бы организовать семейный поход, в начале лета – пособирать землянику, а некоторые туристы еще и остаются тут на ночь с палатками.

Арбузинский каньон (фото: wikipedia.org)

Букский каньон в Черкасской области

Возраст высоченных гранитных скал, между которыми протекает речка Горный Тикич, – предположительно, 2 миллиарда лет! Входя в каньон, вода речки скатывается с гранитной глыбы. Вокруг бурного двухметрового водопада двести лет назад строили водяную мельницу, и ее остатки все еще можно увидеть. Это популярное место для кемпинга – нужно только заранее убедиться, что погода не помешает вашим планам.

Букский каньон (фото: wikipedia.org)

Алешковские пески в Херсонской области

В Украине можно найти даже песчаную пустыню! Алешковские пески – песчаный массив площадью больше, чем 1600 кв. км! Тут круто устраивать фотосессии, снимать памятные видео или просто самому выбраться сюда, чтобы подумать о чем-то своем, сокровенном, глубоком. А можно взять с собой детей и вместе с ними носиться, прыгать и скатываться с песчаных дюн!

Алешковские пески (фото: wikipedia.org)

Кинбурнская коса в Николаевской области

Это полуостров с особым воздухом: из-за моря и лимана даже само пребывание здесь – целебно. Тут можно увидеть дикие орхидеи, дельфинов, искупаться в море или одном из соленых озер, насладиться изоляцией от громкой ночной жизни и просто раствориться в моменте. Все экологически чисто, невероятно красиво и располагает к отдыху – и телом, и душой.

Кинбурнская коса (фото: wikipedia.org)

Ранее мы писали про живописный водопад в украинской глубинке, который посещают тысячи туристов.

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