Де відсвяткувати День Незалежності України: топ-5 місць від Анатолія Анатоліча

Анатолій Анатоліч склав топ-5 місць для відпочинку в Україні (колаж РБК-Україна)

Популярний телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, куди можна поїхати на довгі вихідні

Анатолій Анатоліч багато подорожує по країні. Він часто буває в нових містах завдяки роботі, а у вільний час любить їздити по цікавим місцям разом зі своєю родиною.

Анатолій Анатоліч любить подорожувати по Україні з сім'єю (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

У червні ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" разом з дружиною і дітьми провів кілька днів на косі Бірючий Острів у Херсонській області, але персональний wishlist телеведучого все ще налічує декілька локацій, які мають всі шанси стати улюбленими місцями для релакс-подорожей одному або з родиною.

Сьогодні, напередодні довгих вихідних з нагоди Дня Незалежності України, ведучий охоче ділиться ними з читачами РБК-Україна.

Біле озеро в Рівненській області

Вода в Білому озері має унікальний склад. Вона насичена кальцієм, фосфором, магнієм і гліцерином. Озеро мальовниче і цілком підходить для купання чи пікніка біля нього, але з інфраструктурою навколо, судячи з усього, сутужно. У всякому разі, провести тут день, думаю, варто.

Біле озеро (фото: wikipedia.org)

Арбузинський каньйон в Миколаївській області

Його ще називають Малим Актовським каньйоном і "Долиною Диявола". Тут високі скелі, величезні валуни і швидка річка, яка пробиває собі дорогу через них. Тут дуже круто було б організувати сімейний похід, на початку літа – позбирати суницю, а деякі туристи ще і залишаються тут на ніч з наметами.

Арбузинський каньйон (фото: wikipedia.org)

Буцький каньйон в Черкаській області

Вік високих гранітних скель, між якими протікає річка Гірський Тікич, – приблизно 2 мільярди років! Входячи в каньйон, вода річки скочується з гранітної брили. Навколо бурхливого двометрового водоспаду двісті років тому будували водяний млин, і його залишки все ще можна побачити. Це популярне місце для кемпінгу – потрібно тільки заздалегідь переконатися, що погода не завадить вашим планам.

Буцький каньйон (фото: wikipedia.org)

Олешківські піски в Херсонській області

В Україні можна знайти навіть піщану пустелю! Олешківські піски – піщаний масив площею більше, ніж 1600 кв. км! Тут круто влаштовувати фотосесії, знімати пам'ятні відео або просто самому вибратися сюди, щоб подумати про щось своє, потаємне, глибоке. А можна взяти з собою дітей і разом з ними бігати, стрибати і скочуватися з піщаних дюн!

Олешківські піски (фото: wikipedia.org)

Кінбурнська коса в Миколаївській області

Це півострів з особливим повітрям: через море і лиман навіть саме перебування тут цілюще. Тут можна побачити дикі орхідеї, дельфінів, скупатися в морі або одному з солоних озер, насолодитися ізоляцією від гучного нічного життя і просто розчинитися в моменті. Все екологічно чисто, неймовірно красиво і розташовує до відпочинку – і тілом, і душею.

Кінбурнська коса (фото: wikipedia.org)

Раніше ми писали про мальовничий водоспад в українській глибинці, який відвідують тисячі туристів.

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