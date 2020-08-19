Де відсвяткувати День Незалежності України: топ-5 місць від Анатолія Анатоліча

Популярний телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, куди можна поїхати на довгі вихідні
Анатолій Анатоліч багато подорожує по країні. Він часто буває в нових містах завдяки роботі, а у вільний час любить їздити по цікавим місцям разом зі своєю родиною.
Анатолій Анатоліч любить подорожувати по Україні з сім'єю (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
У червні ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" разом з дружиною і дітьми провів кілька днів на косі Бірючий Острів у Херсонській області, але персональний wishlist телеведучого все ще налічує декілька локацій, які мають всі шанси стати улюбленими місцями для релакс-подорожей одному або з родиною.
Сьогодні, напередодні довгих вихідних з нагоди Дня Незалежності України, ведучий охоче ділиться ними з читачами РБК-Україна.
Біле озеро в Рівненській області
Вода в Білому озері має унікальний склад. Вона насичена кальцієм, фосфором, магнієм і гліцерином. Озеро мальовниче і цілком підходить для купання чи пікніка біля нього, але з інфраструктурою навколо, судячи з усього, сутужно. У всякому разі, провести тут день, думаю, варто.
Біле озеро (фото: wikipedia.org)
Арбузинський каньйон в Миколаївській області
Його ще називають Малим Актовським каньйоном і "Долиною Диявола". Тут високі скелі, величезні валуни і швидка річка, яка пробиває собі дорогу через них. Тут дуже круто було б організувати сімейний похід, на початку літа – позбирати суницю, а деякі туристи ще і залишаються тут на ніч з наметами.
Арбузинський каньйон (фото: wikipedia.org)
Буцький каньйон в Черкаській області
Вік високих гранітних скель, між якими протікає річка Гірський Тікич, – приблизно 2 мільярди років! Входячи в каньйон, вода річки скочується з гранітної брили. Навколо бурхливого двометрового водоспаду двісті років тому будували водяний млин, і його залишки все ще можна побачити. Це популярне місце для кемпінгу – потрібно тільки заздалегідь переконатися, що погода не завадить вашим планам.
Буцький каньйон (фото: wikipedia.org)
Олешківські піски в Херсонській області
В Україні можна знайти навіть піщану пустелю! Олешківські піски – піщаний масив площею більше, ніж 1600 кв. км! Тут круто влаштовувати фотосесії, знімати пам'ятні відео або просто самому вибратися сюди, щоб подумати про щось своє, потаємне, глибоке. А можна взяти з собою дітей і разом з ними бігати, стрибати і скочуватися з піщаних дюн!
Олешківські піски (фото: wikipedia.org)
Кінбурнська коса в Миколаївській області
Це півострів з особливим повітрям: через море і лиман навіть саме перебування тут цілюще. Тут можна побачити дикі орхідеї, дельфінів, скупатися в морі або одному з солоних озер, насолодитися ізоляцією від гучного нічного життя і просто розчинитися в моменті. Все екологічно чисто, неймовірно красиво і розташовує до відпочинку – і тілом, і душею.
Кінбурнська коса (фото: wikipedia.org)
Раніше ми писали про мальовничий водоспад в українській глибинці, який відвідують тисячі туристів.
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