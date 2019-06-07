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Отомстим за их смерть: на Донбассе погибли бойцы Азова (фото)

STYLERВойна    07.06.2019 - 13:21
Отомстим за их смерть: на Донбассе погибли бойцы Азова (фото)
На Донбассе погибли герои (Коллаж РБК-Украина)

Полк "Азов" показал фотографии погибших героев

В ночь с 6 на 7 июня, в зоне ООС в результате артиллерийского обстрела позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли два бойца. Их имена сообщили в пресс-службе полка "Азов".

В сообщении сказано, что враг, наплевав на все договоренности и режим прекращения огня, атаковал опорные пункты из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм. В рузльтате обстрела погибли 28-летний Дмитрий Пругло с позывным "Круглый" и 23-летний Максим Олексюк с позывным "Максон".

"Полтавчанин Дмитрий "Круглый" Пругло пришел в "Азов" еще в 2014 году, принимал участие во всех ключевых боях подразделения, где показал свою храбрость и профессионализм. Занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом, его бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали. Ему было 28 лет. 23-летний Максим "Максон" Олексюк присоединился к полку в 2017 году, за полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним побратимом", - сказано в сообщении пресс-службы полка "Азов".

 

Погибшие герои полка "Азов" (фото: пресс-служба "Азов")

Также от имени полка "Азов" принесены глубокие соболезнования семьям, близким и товарищам по оружие погибших бойцов.

"От имени полка "Азов" выражаем искренние соболезнования семьям и близким наших товарищей по оружию Круглого и Максона. Отомстим за смерть великих рыцарей!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб украинский десантник.

А также рассказывали о том, что двое украинских бойцов героически погибли на Донбассе.

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