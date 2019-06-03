Наши десантники будут охранять нас с небес: на Донбассе погиб украинский герой (фото)

На Донбассе погиб Вадим Забава (коллаж: РБК-Украина)

У Вадима Забавы остались жена и двое детей

На Донбассе погиб военный ВСУ, старший сержант отдельной десантно-штурмовой бригады, Вадим Владимирович Забава. О гибели героя сообщили на странице командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Известно, что десантник погиб в ночь на 3 июня во время выполнения задания в зоне проведения Операции объединенных сил.

Вадим Забава родом из Гуляйполя Запорожской области. У него осталась жена, дочь и сын - также десантник, который воюет за Украину.

"Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином", - написано в сообщении.

Десантник Вадим Забава (фото: facebook.com)

Журналисты, побывавшие на фронте, рассказывают, что еще в субботу, 1 июня, были с ним на боевых позициях.

"Только в субботу мы были у них на боевых позициях. Общались, шутили, ели азовских креветок, которых ребята наловили специально для нас..." - рассказывают журналисты.

Отметим, что Вадим Забава не первый раз был на войне, имел пулевое ранение. Имея в ноге осколок мины снова вырвался на фронт.

Десантник Вадим Забава (фото: facebook.com)

Пользователи сети выражают соболезнования родным и близким по поводу потери украинского героя.

Наши десантники не умирают! Они улетают на небо и становятся нашими ангелами-хранителями! Вечная память Герою!

Соболезнования семье. Вечная память Герою!

Печальная весть.

На Донбассе погиб Вадим Забава (скрин: facebook.com)

Имел честь с ним служить! Соболезную родным!

Вечная память земляку!

Тяжело и больно!

Вечная память, имел честь с ним служить.

На Донбассе погиб Вадим Забава (скрин: facebook.com)

Напомним, ранее мы писали о трагической гибели бывшего заместителя командира "Азова" Игоря Прозапаса с позывным "Кихот".

Также мы писали, что в мае на Донбассе погибли девять украинских воинов. Самый молодой из бойцов не дожил два месяца до 25-летия.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе военные ВСУ нанесли несколько метких выстрелов по врагу и ликвидировали российского офицера.