Отмена богослужений из-за карантина: в ПЦУ сделали важное заявление

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марата и продлится до 3 апреля - ограничительные меры побудили власти Киева призвать Церковь приостановить проведения массовых богослужений в храмах. ПЦУ отреагировала на ситуацию и выступила с заявлением и рекомендациями верующим.

Так, священнослужители в связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения COVID-19 просят с внимательностью и пониманием отнестись к решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения.

В то же время в ПЦУ подчеркнули, что для отмены богослужений в церквях нет серьезных оснований, и объяснили почему.

"В обращении перед началом Великого поста Блаженнейший Митрополит Епифаний уже отмечал, что разумные и необходимые меры для остановки распространения эпидемии бесспорно должны приниматься, но нельзя давать обоснованным предостережениям перерастать в панику, ужас и агрессию. Также в связи с эвакуацией наших соотечественников из Китая Церковь призывала: пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность", - говорится в сообщении ПЦУ на странице в Facebook 12 марта.

Также в Церкви назвали ряд шагов, которые могут уберечь от заражения опасной инфекцией и помогут отвести от панических настроений.

1.Важно иметь достоверную информацию о коронавирусе и пути его распространения, а также об эффективных средств профилактики и действия в случае обнаружения признаков болезни. ПЦУ поощряет к изучению и практическому применению такой информации.

2. В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирование реальной опасности, так и впадения в панику.

3. Нужно оставаться дома, ограничить общение, чтобы не подвергать опасности окружающих, обратиться к врачам и выполнять их указания в случае выявления признаков болезни или обоснованному основанию считать себя принадлежащими к группе риска.

4. В ПЦЕ призвали с повышенным вниманием относиться к личной гигиене, использовать эффективные средства дезинфекции.

5. В Поместных Церквях, которые ранее столкнулись с вызовом эпидемии, было рекомендовано:

усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах;

использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь;

на время пандемии достаточным проявлением уважения к святыням (кресту, иконам, святым мощам) может быть поклонения / поклон перед ними, без целования;

указанные меры также могут применяться к личным приветствиям и проявлениям уважения между членами Церкви (между священнослужителями и мирянами при подаче благословения);

временно не переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) с мест их постоянного хранения;

использование для запивания после принятия причастия одноразовых стаканов или потребления только антидора.

6. При применении вышеприведенных рекомендаций нет серьезных оснований принимать обобщенное ограничения на проведение регулярных богослужений.

7. Церковь неизменно сохраняет особое отношение к Евхаристии, причастию Тела и Крови Христовых, как к Таинству, что подается "во исцеление души и тела", а не как к потреблению пищи (1 Коринфянам 11: 20-30).

8. И учения, и многовековой реальный опыт бытия Церкви неоднократно доказывали и доказывают важность и действенность молитвы в преодолении кризисных явлений и вызовов.

Также в Православной Церкви Украины добавили, что на следующей неделе состоится заседание Священного Синода ПЦУ, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам.

Напомним, что ранее в ПЦУ сделали заявление о связи посещения церкви с распространением COVID-19. Митрополит Дмитрий Рудюк подчеркнул, что отказ от таинства причастия - одного из главных опасений прихожан - или же попытки придумать иные способы причащения являются богохульством.