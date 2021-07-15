Отмена билетов: в транспорте Киева стали просто собирать с пассажиров деньги (видео)

Такое "ноу-хау" наблюдалось в автобусе №11 около станции метро "Лисова" на конечной.

Происходящее попало на видео. На кадрах видно, как водитель проходит по салону и собирает деньги за проезд у тех, у кого нет карт. На вопрос одного из пассажиров "а билетики не нужны?" следует ответ "а мы не выдаем".

"Водитель 11-го собирает деньги, а талонов не дает. Их просто нет, талоны отменили со вчера, 14-июля. Интересно, куда пойдут эти средства..." - отмечает автор ролика.

Видео: водитель автобуса в Киеве собирал деньги с пассажиров за проезд, не выдавая ничего взамен

Граждане не возмущаются, просто передают сумму, и ждут, когда водитель закончит сборы и сядет в кабину, чтобы тронуться.

В Киеве водитель автобуса после отмены бумажных талончиков просто собирал деньги с пассажиров перед рейсом (фото: facebook.com)

Что говорят в "Киевпастрансе"

В КП "Киевпастранс", ответственном за предоставление услуг по перевозке пассажиров наземным общественным транспортом (троллейбусы, трамваи, автобусы, фуникулер), отметили в комментарии "РБК-Украина", что водитель вообще не имел права так поступать.

При этом в организации добавили, что жалобу на ситуацию зафиксировали.

"Он вообще не имел право собирать деньги, тем более талонов с сегодняшнего дня уже нет", - подчеркнул представитель крупнейшего коммунального перевозчика Украины.