Как отличить симптомы COVID-19 от синусита: ключевые нюансы

Врачи назвали ключевые различия между коронавирусом и инфекцией носовых пазух
С началом осеннего сезона простуды и гриппа инфекции носовых пазух, которые могут последовать за этими заболеваниями, становятся все более распространенными. Причем во время пандемии внезапный насморк и головную боль вполне возможно "списать" на коронавирус, а не на синусит. И наоборот.
Врачи объяснили, как можно разобраться в причинах недуга и правильно понять симптомы. Об этом передает Prevention.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что инфекция носовых пазух, также известная как синусит, возникает, когда жидкость накапливается в носовых пазухах. Соответственно микробов становится больше.
По данным CDC, большинство инфекций носовых пазух вызывают вирусы, но бактерии также способны вызывать некоторые синуситы.
Медики признают, что ввиду схожести многих симптомов COVID-19 и инфекции носовых пазух поставить точный диагноз по ним может быть не просто как для пациента, так и для врача.
Доктор медицины, директор по ринологии Mass Eye and Ear Эрик Х. Холбрук отметил, что наиболее явные симптомы инфекции носовых пазух также включают заложенность носа, носовой дренаж и снижение обоняния.
"Инфекция носовых пазух часто вызывает сильную боль в щеках и во лбу. Обычно это выше шеи", - говорит доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям и профессор медицинского факультета Университета Вандербильта Уильям Шаффнер. Но в некоторых случаях дренаж из носа вниз по задней стенке глотки может вызвать кашель у некоторых пациентов.
Специалисты резюмируют, что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.
"Новое появление этих симптомов должно вызывать подозрение на COVID-19, и пациенты должны изолировать себя до тех пор, пока они не обратятся в свою первичную медицинскую помощь за дополнительными инструкциями", - говорит доктор Холбрук.
Доктор медицины, доцент Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси Мишель Далла Пьяцца подчеркнула, что учитывая совпадение симптомов, единственный способ с уверенностью определить причину - это провести тестирование на COVID-19, а также на другие вирусы.
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