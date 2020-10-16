Как отличить симптомы COVID-19 от синусита: ключевые нюансы

Врачи назвали различия между коронавирусом и синуситом (иллюстративное фото: freepik.com)

Врачи назвали ключевые различия между коронавирусом и инфекцией носовых пазух

С началом осеннего сезона простуды и гриппа инфекции носовых пазух, которые могут последовать за этими заболеваниями, становятся все более распространенными. Причем во время пандемии внезапный насморк и головную боль вполне возможно "списать" на коронавирус, а не на синусит. И наоборот.

Врачи объяснили, как можно разобраться в причинах недуга и правильно понять симптомы. Об этом передает Prevention.

Что такое инфекция носовых пазух - синусит

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что инфекция носовых пазух, также известная как синусит, возникает, когда жидкость накапливается в носовых пазухах. Соответственно микробов становится больше.

По данным CDC, большинство инфекций носовых пазух вызывают вирусы, но бактерии также способны вызывать некоторые синуситы.

Что может повысить риск заражения носовых пазух

Предыдущая простуда

Сезонная аллергия

Курение и пассивное курение

Структурные проблемы в носовых пазухах, например наросты на слизистой носа или носовых пазухах

Слабая иммунная система или прием препаратов, ослабляющих иммунитет

Какие наиболее распространенные симптомы синусита

Насморк

Заложенность носа

Лицевая боль или давление

Головная боль

Слизь стекает по горлу (постназальное выделение)

Больное горло

Кашель

Неприятный запах изо рта

Каковы симптомы COVID-19

Лихорадка или озноб

Кашель

Одышка или затрудненное дыхание

Усталость

Боли в мышцах или теле

Головная боль

Новая потеря вкуса или запаха

Больное горло

Заложенность носа или насморк

Тошнота или рвота

Диарея

Как же отличить симптомы коронавируса от синусита

Медики признают, что ввиду схожести многих симптомов COVID-19 и инфекции носовых пазух поставить точный диагноз по ним может быть не просто как для пациента, так и для врача.

Доктор медицины, директор по ринологии Mass Eye and Ear Эрик Х. Холбрук отметил, что наиболее явные симптомы инфекции носовых пазух также включают заложенность носа, носовой дренаж и снижение обоняния.

"Инфекция носовых пазух часто вызывает сильную боль в щеках и во лбу. Обычно это выше шеи", - говорит доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям и профессор медицинского факультета Университета Вандербильта Уильям Шаффнер. Но в некоторых случаях дренаж из носа вниз по задней стенке глотки может вызвать кашель у некоторых пациентов.

Специалисты резюмируют, что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

"Новое появление этих симптомов должно вызывать подозрение на COVID-19, и пациенты должны изолировать себя до тех пор, пока они не обратятся в свою первичную медицинскую помощь за дополнительными инструкциями", - говорит доктор Холбрук.

Доктор медицины, доцент Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси Мишель Далла Пьяцца подчеркнула, что учитывая совпадение симптомов, единственный способ с уверенностью определить причину - это провести тестирование на COVID-19, а также на другие вирусы.

Ранее сообщалось, что медик назвал главное отличие коронавируса и гриппа от сезонной аллергии.

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