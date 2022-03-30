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Как отличить головную боль от мигрени и чем лечить последнюю. Спазмалгон пачками не поможет

Коллаж РБК-Украина: как отличить головную боль от мигрени
Автор: Светлана Мащенко

Медики рассказали украинцам, как отличить головную боль от мигрени. А также, как лечить последнюю.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.

Мигрень - это не головная боль и даже не головная боль напряжения. И просто таблетка анальгина или спазмалгона и даже пачка таких таблеток не поможет.

Как проявляется мигрень

Если у вас головная боль давно, периодически повторяются приступы, при этом есть тошнота или рвота, вас раздражает свет или звук, болит так сильно, что работать нет возможности и держится целый день - вероятно, у вас мигрень.

Как правильно лечить мигрень

Медики говорят, что лечение приступа мигрени - это не бесконечный прием цитрамона и анальгина. Это триптаны и метоклопрамид при тошноте.

Например, если вы уверены, что вот начинаются приступ мигрени - поможет 1 таблетка золмигрена 2,5 мг или ризоптана 10 мг. Плюс метоклопрамид 10 мг при тошноте.

Обязательно надо пить много жидкости и можно поспать.

"Не надо пить спазмалгон пачками", - предупреждают врачи.

Лекарство надо держать всегда при себе

Запаситесь необходимыми лекарствами и носите аптечку с собой в укрытие при воздушной тревоге, ведь приступ может начаться в любое время и в любом месте, а триптаны действуют в первые часы, далее их эффекты значительно снижаются.

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