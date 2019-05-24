Откуда у вас столько времени? Притула эмоционально обратился к украинцам. Видео

Сергей Притула посетовал на то, что украинцы слишком много времени проводят в соцсетях, в которых пишут гневные посты, оскорбляют людей и вечно жалуются на жизнь. Об этом украинский шоумен рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

Притула обратился к тем, кто пишет длинные посты и вступает в перепалки с людьми, которые не поддерживают их политические взгляды. Шоумен задается вопросом, откуда у людей столько свободного времени, чтобы все это делать.

При этом он отметил, что вместо того, чтобы всегда критиковать власть, причем любую, лучше больше развиваться самому и искать возможности, чтобы улучшить свою жизнь. Это также и касается и работы.

"Им не угодишь, ни одна власть не может угодить таким людям, потому что они не могут как-то достойно жить. Я вот думаю, когда вы поймете, что повестка дня вашей жизни и ваше благосостояние определяет не какой-то эфемерный дядя во главе страны, а определяете вы лично своими стараниями, умениями, знаниями и своим договором с работодателем", - отметил Притула.

Сергей Притула обратился к украинцам с важным заявлением (видео: facebook.com/serhiyprytula)

Он также добавил, что проблема таких людей не в том, что им мало платят, а что они не делают ничего, чтобы работодателей заплатил столько, чтобы вы не хотели никуда от него уйти.

Шоумен также рассказал о своей жизни. Притула отметил, что когда ему было 22 года и он закончил институт, он работал на пяти работах. В Тернополе в 2002 году зарплата в 100 долларов была очень пристойной. И у него была такая зарплата на радио за месяц. При этом через пару лет он в Киеве на Music Radio зарабатывал 350 долларов.

Но 100 долларов в месяц не устраивало Сергея, когда он жил и работал в Тернополе, поэтому он работал еще в Тернопольской академии народного хозяйства, которую он закончил директором центра молодежных инициатив. Там у него зарплата была еще 70 долларов.

Он также работал супервайзером по рекламных активностях для разных компаний, которые проводили промоакции, и мог заработать 350 долларов за 5 недель какой-то акции.

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула также рассказал, что он не отказывался проводить свадьбы, корпоративы, дни рождения за 100 долларов за такое мероприятие. Он также проводил локальные концерты групп. При этом шоумен спал по 2-3 часа в день.

Но он тогда был молодым парнем и понимал, что ему никто не принесет на блюдце какие-то деньги и никто не даст квартиру.

"Я пахал, как лошадь. Сейчас я сплю немного больше. Это до 5 часов в день, но у меня есть три работы. Три. В свои почти 38 лет. У меня нет времени сидеть часами в комментариях и писать людям, какие они идиоты", - рассказал Сергей.

Он призвал украинцев вместо того, чтобы сидеть в интернете, найти себе работу, или проводить это время с пользой для себя или своей семьи.

Напомним, что Притула рассказал историю дедушки-ветерана советской армии, который прошел Вторую мировую войну, после возвращения с фронта спокойно жил в селе вместе с "бандеровцами".

Ранее сообщалось о том, что Притула пристыдил коллег в День памяти жертв аварии на ЧАЭС.