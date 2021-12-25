Открытие нового "Эпицентра" в Харькове омрачилось скандалом: люди с матом "штурмовали" ТЦ

В Харькове на открытии нового торгового центра сети гипермаркетов "Эпицентр" произошел скандал - у дверей магазина собралась масса граждан, дожидаясь "праздничного открытия", но стали их впускать на полчаса позже анонсированного времени. Возмущенные такой задержкой люди принялись грубо ругаться с охраной ТЦ, стоя в очереди на улице.

На кадрах можно увидеть, что "перерождение" прежнего магазина "Эпицентр" по ул. Архитекторов, 7 на Алексеевке, закрытого на ремонт год назад, в двухэтажный ТЦ с продуктовым магазином и фудкортом - вызвало ажиотаж у харьковчан. В субботу утром под зданием уже собралась толпа.

Очередь при открытии "Эпицентра" в Харькове на Алексеевке 25 декабря (фото: t.me / Труха. Харьков)

Но открыть торгцентр в 9:00, как было запланировано, не получилось, что вызвало большое недовольство у некоторых "особо рьяных" покупателей.

Так, один мужчина прямо в проходе стал кричать на работника "Эпицентра", требуя, чтобы людей впустили внутрь, так как на улице все стоят и мерзнут.

Также звучали настойчивые призывы объяснить, когда же таки откроют ТЦ. Все это эмоциональный гражданин подкреплял весьма крепкими и матерными выражениями.

"Двери открывай, на**й! Пустите людей в магазин! Вы что, ох**нели вообще, бл**ь, на**й!?.. Посмотрите сколько людей пришло! Устроили праздничное, бл**ь, открытие!" - негодовал мужчина.

Охранник, в свою очередь, вел себя спокойно и, общался по телефону с администрацией относительно ситуации.

Видео, как это происходило, можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - звучит ненормативная лексика!)

Большинство граждан в очереди тоже не конфликтовали и просто дожидались, когда откроют ТЦ, и даже с улыбкой реагировали на поведение нетерпеливого консумера.

Впрочем, когда магазин таки официально заработал и стал впускать покупателей, громадная торговая точка (площадью около 29 тысяч "квадратов") стала быстро наполняться посетителями.

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