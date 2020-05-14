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Откроются или нет? В Минздраве сделали заявление о спортзалах и пляжах в Украине

STYLERЖизнь    14.05.2020 - 08:32
Откроются или нет? В Минздраве сделали заявление о спортзалах и пляжах в Украине
В Украине намерены ослабить карантин (фото: facebook.com/mbakhmatov)

Главный санитарный врач Украины рассказал о новом этапе ослабления карантина

Карантин в Украине будут ослаблять поэтапно, и в следующий раз планируют открыть спортивные залы. Над работой бассейнов и пляжей еще думают, так как решение не принято. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио". По его словам, сейчас медики изучают вероятность распространения коронавируса в воде и решают судьбу бассейнов в стране, а также открытых водоемов.

"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей", – сказал Ляшко.

По словам медика, Минздрав советуется с экспертами Национальной академии наук Украины.

"Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение", – добавил Ляшко.

Кстати, есть и хорошие новости по запуску метро в столице. Очень вероятно, что если динамика заболеваемости COVID-19 не будет расти, то его откроют в начале июня.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов назвал ключевые даты, на которые планируется определенный этап снятия ограничительных мер. Такими датами будут 22 мая, затем 1 июня, потом 11 июня и так далее.

Читайте так же, как и когда заработает метро и межобластные перевозки в Украине.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
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