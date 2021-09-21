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Отец пермского стрелка Бекмансурова убивал украинцев на Донбассе – СМИ

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Пермь, Россия, Вторник 21 сентября 2021 14:28
Отец пермского стрелка Бекмансурова убивал украинцев на Донбассе – СМИ Отец стрелка из Перми был боевиком на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Перми 18-летний студент Тимур Бекмансуров расстрелял людей в государственном университете. Оказалось, что отец студента – наемный военный, который зарабатывает деньги в горячих точках мира. Известно, что он был боевиком на Донбассе.

Об этом сообщили в издании Znak со ссылкой на соседей семьи.

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал, потом почти по всем горячим точкам воевал, в том числе и на Донбассе", - рассказал один из соседей.

Он добавил, что Тимур с детства видел в доме оружие и у отца до сих пор в это квартире стволы хранятся. Мальчик с детства учился из них стрелять.

На ружье, с которым Бекмансуров пришел в университет, ему деньги летом дали родители. Имя отца Тимура не называют, но он уже в курсе того, что сделал его сын. В комментарии он сообщил, что шокирован поступком сына.

"Сколько я с ним не общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: "Почему ты гулять не ходишь?" – "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером", - цитируют слова отца Тимура российские СМИ.

Стоит отметить, что последние два года Тимур жил только с матерью. В Пермь семья переехала несколько лет назад из Татарстана. Странным поведением парень отличался еще в школе и неоднократно угрожал кого-нибудь убить, но к его словам серьезно никто не относился.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно количество погибших и пострадавших в Перми.

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