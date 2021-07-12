На отдыхе в Испании при драматических обстоятельствах погибла украинка

В Испании при трагических обстоятельствах погибла 47-летняя украинка Ирина Борис. Беда произошла на море, где женщина отдыхала со своим мужем и двумя маленькими детьми.
Детали трагической гибели украинки рассказали в издании "Высокий Замок".
Во время отдыха на море Ирина зашла в воду со своим 6-летним сыном, а муж в это время остался на берегу с младшей дочерью. Огромная штормовая волна накрыла женщину вместе с ребенком. Ирина успела позвать мужа на помощь и пока мужчина пытался спасти сына, еще одна волна накрыла женщину с головой, сбила ее с ног и унесла далеко в море. Спасти украинку не удалось.
Ирина Борис была родом их Бережан Тернопольской области. В Испанию женщина отправилась на заработки и там встретила своего будущего мужа. Она вышла замуж и родила мужу-испанцу двоих детей.
В родных Бережанах об Ирине отзываются очень тепло. Украинка окончила школу с золотой медалью, потом получила диплом с отличием во Львовской коммерческой академии. Работала в одном из финансовых отделов в родном городе, где коллеги вспоминают ее с особой теплотой.
Почти 20 лет назад Ирина поехала попытать своего счастья в Испанию. Там получила еще одно высшее образование, выучила испанский и английский языки. Работала в туристической фирме в Мадриде.
"Это был уникальный человек!", - рассказала одна из соседок Ирины в Бережанах.
Родители Ирины, которые часто приезжали в Испанию, чтобы помочь дочери с внуками, настояли на том, чтобы похоронить ее в Украине. Тело Ирины Борис уже доставили в Бережаны.
Фото Ирины Борис, которое было сделано за несколько дней до гибели
Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше при странных обстоятельствах погибла молодая украинка, сиротой остался 3-летний малыш.
А также рассказывали о том, что в Египте украинка влетела головой в катер и едва не погибла.