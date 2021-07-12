На отдыхе в Испании при драматических обстоятельствах погибла украинка

Во время отдыха на море Ирина зашла в воду со своим 6-летним сыном, а муж в это время остался на берегу с младшей дочерью. Огромная штормовая волна накрыла женщину вместе с ребенком. Ирина успела позвать мужа на помощь и пока мужчина пытался спасти сына, еще одна волна накрыла женщину с головой, сбила ее с ног и унесла далеко в море. Спасти украинку не удалось.

Ирина Борис была родом их Бережан Тернопольской области. В Испанию женщина отправилась на заработки и там встретила своего будущего мужа. Она вышла замуж и родила мужу-испанцу двоих детей.

В родных Бережанах об Ирине отзываются очень тепло. Украинка окончила школу с золотой медалью, потом получила диплом с отличием во Львовской коммерческой академии. Работала в одном из финансовых отделов в родном городе, где коллеги вспоминают ее с особой теплотой.

Почти 20 лет назад Ирина поехала попытать своего счастья в Испанию. Там получила еще одно высшее образование, выучила испанский и английский языки. Работала в туристической фирме в Мадриде.

"Это был уникальный человек!", - рассказала одна из соседок Ирины в Бережанах.

Родители Ирины, которые часто приезжали в Испанию, чтобы помочь дочери с внуками, настояли на том, чтобы похоронить ее в Украине. Тело Ирины Борис уже доставили в Бережаны.

Фото Ирины Борис, которое было сделано за несколько дней до гибели