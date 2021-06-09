Отдых в Украине: 7 идей для путешествия этим летом (фото)
В Украине замечательная природа, изысканная архитектура и огромное количество интересных мест. Поэтому, если вы решили провести это лето на родине, то обязательно должны посетить все эти места.
В программе "День.LIVE" с Еленой Халиловой и Максимом Зборовским предложили подборку самых интересных и красивых мест на родине.
Куда поехать на отдых в Украине?
Недавно начался летний сезон, и одними из самых интересных и безопасных антиковидных маршрутов в Украине являются:
- Западная Украина, а особо не обходите Буковинский или горный глаз! Это - озеро разлилось на расстоянии 1 километр на восток от центра села Нижний Яловец Путильского района у подножия горы Творилець. Данное древнейшее озеро образовалось еще 300 тысяч лет назад и его глубина до сих пор остается неизвестной. Добраться до дна невозможно из-за затопленных огромных деревьев, которые расположены в хаотичном порядке. Существует легенда о том, что тот, кто омоется с ног до головы водой Горного глаза, будет иметь успех в делах и счастье в жизни.
Фото: отдых летом в Украине (kyiv.live)
- Также на Западе страны находится радиолокационная станция "Памир", которая до 1995 года была военной базой на вершине горы Томнатик. Находится на высоте 1565 метров над уровнем моря. Этот отдаленный закуток Буковины - край Украинских Карпат, который все еще остается окутан туманом таинственности. Еще несколько лет назад станция "Памир" считалась закрытым объектом. Стратегический объект очень хорошо "спрятали" от посторонних взглядов. Найти эти футуристические купола самостоятельно довольно непросто, поэтому лучше воспользоваться помощью местных проводников.
Фото: отдых летом в Украине (kyiv.live)
- Невероятная красота и на севере страны. Неподалеку от Бердичева, в селе Старый Солотвин расположен "Дом Рыбака". Находится необычный "островок любви" посреди реки, на котором когда-то давно соорудили домик. Сейчас это место – излюбленная локация для свадебных прогулок и фотосессии, ведь "остров любви" с избушкой выглядит красиво в любое время года, а деревья здесь растут, добавляют месту сказочной атмосферы.
Фото: отдых летом в Украине (kyiv.live)
- И красоту можно найти не только среди Карпатской природы, но и в таком промышленном городе, как Кривой Рог. Созданную руками человека тамошний карьер Ингулецкого горно-обогатительного комбината – самый большой в Европе. В последние годы он набирает все большую популярность среди туристов, ведь он не только огромен, но и очень красив. Здесь можно найти множество различных горных пород, благодаря чему карьер переливается множеством разных оттенков.
Фото: отдых летом в Украине (kyiv.live)
- Если же шум промышленного города - не для вас, можно насладиться тишиной в Хмельницкой области в селе Бакота - которого уже давно не существует. Это место называют украинской Атлантидой, ведь 40 лет назад его затопили во время строительства Днестровского гидроузла. Бакота уже не первый год привлекает сотни отдыхающих. Туристы приезжают посмотреть на высокую каменную скалу курятник на берегу Днестра. А в тамошний пещерно - скальный монастырь, построенный еще в 14-м веке, говорят, съезжались монахи из самого Тибета.
Фото: отдых летом в Украине (kyiv.live)
- Посетите Олешковские пески на Херсонщине. Об украинской пустыне сегодня знают, наверное, все. Олешковские пески являются крупнейшим песчаным массивом в Европе. Они состоят из бескрайних барханов, которые здешние жители называют их "сугробами", высотой около 5 метров. Появилось это чудо природы сравнительно недавно, в 19 веке. Из-за выпаса огромных отар овец здесь была уничтожена трава и освободились Пески, а ветровая эрозия дала им возможность расширяться.
Фото: отдых летом в Украине (kyiv.live)
- А вот любителям мистики следует посетить Таракановский форт, что на Ровенщине. Это место называют одним из самых мистических в Украине. Говорят, что здесь можно встретить призраков австрийских военных, погибших 100 лет назад. На территории форта немало подземных ходов, казарма, арсенал и хозяйственные помещения. Ландшафт и пейзажи комплекса сейчас облюбовали кинематографисты
Фото: отдых летом в Украине (kyiv.live)
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области пляжи готовы к комфортному летнему отдыху.
Также, которые необычные экскурсии можно посетить в Карпатах на Львовщине.