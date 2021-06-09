Відпочинок в Україні: 7 ідей для подорожі цим літом (фото)
В Україні чудова природа, вишукана архітектура й величезна кількість цікавих місць. Тому, якщо ви вирішили провести це літо на Батьківщині, то обов'язково повинні відвідати всі ці місця.
У програмі "День.LIVE" з Оленою Халіловою та Максимом Зборовським запропонували добірку найцікавіших та найкрасивіших місць на Батьківщині.
Куди поїхати на відпочинок в Україні?
Нещодавно розпочався літній сезон, і одними з найцікавіших та найбезпечніші антиковідних маршрутів в Україні є:
- Західна Україна, а особливо не оминайте Буковинське або Гірське Око! Це - озеро, що розлилося на відстані 1 кілометр на схід від центру села Нижній Ялівець Путильського району біля підніжжя гори Творилець. Дане прадавнє озеро утворилося ще 300 тисяч років тому і його глибина досі залишається невідомою. Дістатися до дна неможливо через затоплені величезні дерева, які розташовані в хаотичному порядку. Існує легенда про те, що той, хто омиється з ніг до голови водою Гірського Ока, матиме успіх у справах і щастя в житті.
Фото: відпочинок влітку в Україні (kyiv.live)
- Також на Заході країни знаходиться радіолокаційна станція "Памір", яка до 1995 року була військовою базою на вершині гори Томнатик. Знаходиться на висоті 1565 метрів над рівнем моря. Цей віддалений закуток Буковини – край Українських Карпат, який усе ще залишається оповитий туманом таємничості. Ще кілька років тому станція "Памір" вважалася закритим об'єктом.Стратегічний об'єкт дуже добре "сховали" від сторонніх поглядів.Знайти ці футуристичні куполи самостійно досить непросто, тому краще скористатися допомогою місцевих провідників.
Фото: відпочинок влітку в Україні (kyiv.live)
- Є неймовірна краса й на півночі країни. Неподалік від Бердичева, у селі Старий Солотвин розташований "Будинок Рибалки". Знаходиться незвичайний "острівець кохання" посеред річки, на якому колись давно спорудили будиночок. Зараз це місце – улюблена локація для весільних прогулянок та фотосесій, адже "острів кохання" з хатинкою виглядає гарно будь-якої пори, а дерева, що тут ростуть, додають місцю казкової атмосфери.
Фото: відпочинок влітку в Україні (kyiv.live)
- Та красу можна знайти не лише серед Карпатської природи, а й у такому промисловому місті, як Кривий Ріг. Створенний руками людини тамтешній кар'єр Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату – найбільший у Європі. Останніми роками він набирає все більшу популярність серед туристів, адже він не лише величезний, а й дуже красивий. Тут можна знайти безліч різних гірських порід, завдяки чому кар'єр переливається безліччю різних відтінків.
Фото: відпочинок влітку в Україні (kyiv.live)
- Якщо ж шум промислового міста - не для вас, можна насолодитися тишею на Хмельниччині у селі Бакота - якого вже давно не існує. Це місце називають українською Атлантидою, адже 40 років тому його затопили під час будівництва Дністровського гідровузла.Бакота уже не перший рік приваблює сотні відпочивальників. Туристи приїжджають подивитися на високу кам'яну скелю Курник на березі Дністра. А до тамтешнього печерно-скельного монастиря, збудованого ще у 14-му столітті, кажуть, з'їжджалися монахи із самого Тибету.
Фото: відпочинок влітку в Україні (kyiv.live)
- Відвідайте Олешківські піски на Херсонщині. Про українську пустелю сьогодні знають, напевно, всі. Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом у Європі. Вони складаються із безмежних барханів, які тутешні мешканці називають "кучугурами", висотою близько 5 метрів. З'явилося це чудо природи порівняно недавно, у 19 столітті. Через випасання величезних отар овець тут була знищена трава і звільнилися піски, а вітрова ерозія дала їм можливість розширюватися.
Фото: відпочинок влітку в Україні (kyiv.live)
- А от любителям містики слід відвідати Тараканівський форт, що на Рівненщині. Це місце називають одним із наймістичніших в Україні. Кажуть, що тут можна зустріти привидів австрійських військових, які загинули 100 років тому. На території форту чимало підземних ходів, казарма, арсенал та господарські приміщення. Ландшафт і краєвиди комплексу нині уподобали кінематографісти
Фото: відпочинок влітку в Україні (kyiv.live)
Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області пляжі готові до комфортного літнього відпочинку.
Також, які незвичні екскурсії можна відвідати в Карпатах на Львівщині.