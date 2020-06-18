Отдых в Египте: когда и как украинцы смогут поехать на море

Отдых в Египте станет доступным для украинцев уже с 1 июля. Туроператоры уже начали продажи пакетных туров с вылетом.

Правда, работу на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх восстанавливают только те отели, которые получили Safe Hygiene Certificate. Этот сертификат подтверждает соблюдение отелем обновленных протоколов безопасности, разработанных и внедренных в связи с распространением нового коронавирус на базе требований и рекомендаций ВОЗ. Поэтому для гостей пребывание в таких гостиницах является безопасным.

Для поощрения туристов, которые являются гражданами Украины, правительство Египта отменило плату за туристические визы до 31 октября для тех путешественников, прибывающих в страну прямыми чартерными рейсами.

Также для въезда в страну нужно иметь обычный полис медицинского страхования, ПЦР-тестирования делать не нужно. В случае выявления заболевания на COVID-19 во время отдыха расходы на лечение покрывает медицинская страховка. После выздоровления путешественнику нужно будет заплатить только за трансфер и обратный билет домой.

Нововведения на отдыхе в Египте

Проживание

С 1 июля отелям разрешено заполнять на 50% от их вместимости.

Каждый час на территориях общего пользования будет осуществляться санобработка и дезинфекция. Гостям будут выдаваться средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), в свободном доступе будут размещаться санитайзери.

При заселении будет измеряться температура, а багаж стерилизоваться. Ежедневная уборка номеров будет осуществляться с использованием средств для профилактики распространения коронавирусной инфекции. После выселения номер будет подлежать полной дезинфекции.

Питание

Система обслуживания All Inclusive продолжает действовать. Однако еду будут подавать только официанты. Открытая выкладка блюд будет осуществляться под защитными экранами.

В кафе/ресторанах столики будут размещаться на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Посетители будут обеспечены санитайзерами для рук.

Бассейны и пляжи

Бассейны регулярно будут регулярно дезинфицироваться. Территория вокруг них и пляжи — будут убирать.

Лежаки будут расставлять на расстоянии 2 м друг от друга, полотенца будут подаваться в номера.

Спорт и развлечения

Тренажерные залы будут открыты, дезинфекционная обработка будет осуществляться ежечасно. Спортивное снаряжение будет расставлено с учетом необходимости социального дистанцирования.

СПА-процедуры запрещены. Развлекательные активности на пляже или в бассейне минимизированы с целью избежания скопления людей. Однако аниматоры будут работать с детьми и взрослыми. Формат еще обсуждается.

Можно будет заниматься дайвингом. Количество участников заплывов будет ограничено, всем будут измерять температуру, а снаряжение стерилизовать после каждого использования.

Экскурсии будут проводиться небольшими группами. В Каир и Израиль экскурсии пока что запрещены.

Развлечения в городе будут ограничены. С учетом запрета на скопления людей, не будут работать дискотеки, развлекательные центры.

Обсервация/карантин после возвращения

Согласно обнародованному 15 июня Министерством здравоохранения перечня стран, Египет входит в "зеленую" зону. Это означает, что украинцы, которые возвращаются оттуда, смогут не проходить обсервацию/самоизоляцию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что названы популярные направления для отдыха в Украине.