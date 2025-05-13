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Освіта та спорт: як працює Favbet Foundation Андрія Матюхи

Вівторок 13 травня 2025 11:56
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Освіта та спорт: як працює Favbet Foundation Андрія Матюхи Фото: як працює Favbet Foundation Андрія Матюхи (прес-служба фонду)
Автор: Сергій Новіков

Підтримка освіти та розвиток цифрової інфраструктури - ключові напрями діяльності фонду Favbet Foundation, президентом якого є Андрій Матюха. Благодійна організація втілює соціальні ініціативи, орієнтовані на дітей та молодь, прагнучи створити довготривалі зміни через доступ до знань і нових можливостей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Так, ще до початку повномасштабної війни фонд реалізував багато соціальних проєктів. Один із напрямів - цифровізація бібліотек у сільській місцевості. У партнерстві з державними структурами передано 2140 комп’ютерів у 15 регіонів. Це дозволило мешканцям громад отримати доступ до сучасних освітніх ресурсів.

"Ми будуємо майбутнє, у якому кожна дитина матиме рівний доступ до знань і можливостей. Бо саме освіта - це головна інвестиція в майбутнє сильної та незалежної України", - зазначає президент фонду Андрій Матюха.

Благодійна ініціатива Клуб Супергероїв, реалізується в рамках програми Favbet Kids фонду Favbet Foundation. У 2023 році вона здобула перемогу в номінації "Корпоративний благодійний фонд" на всеукраїнському конкурсі комунікаційників.

Ініціатива об’єднала три напрями: "IT Kids", "Сила у знаннях" та "Сильніші разом". Тисячі дітей отримали доступ до курсів з програмування, понад 5500 школярів - шкільне приладдя. Також сотні дітей відвідують спортивні секції відкриті та безкоштовні для дітей ВПО та військовослужбовців. Серед них - бокс, футбол, боротьба та баскетбол.

Освіта та спорт: як працює Favbet Foundation Андрія Матюхи

На думку Матюхи, допомога дітям - це довгострокове рішення. Проєкти, які підтримує фонд, спрямовані на формування нового покоління - впевненого в собі, здорового, з доступом до знань. Такі ініціативи створюють культуру щоденної турботи в громадах.

У 2023 році за ініціативи Матюхи також вийшла друком біографія хорватського футболіста Дарійо Срни - легендарного капітана донецького "Шахтаря". Презентація книги стала подією для спортивної та культурної спільнот. Сам Дарійо Срна публічно подякував за підтримку проєкту.

Освіта та спорт: як працює Favbet Foundation Андрія Матюхи

Проєкти фонду охоплюють як великі міста, так і менші громади. Центри, де реалізується благодійна ініціатива "Клуб Супергероїв", працюють як простори навчання, спорту та розвитку. Вони створюють стабільне середовище для дітей, яке сприяє їхній адаптації до сучасних викликів.

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