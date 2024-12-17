Острів на кухні: чи варто його робити та де він буде доречний

Острівець на кухні став справжнім трендом останніх років, який користується популярністю серед тих, хто прагне створити сучасний і функціональний інтер'єр. Проте не завжди таке рішення підходить для кожної кухні.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає плюси та мінуси дизайну кухні з острівцем і чи варто включати його у ваш інтер'єр.

Переваги кухні з острівцем: простір і функціональність

Острівець на кухні може значно покращити організацію простору. Це додаткове робоче місце, яке не займає багато площі, проте дозволяє ефективно працювати з продуктами, готувати і навіть обідати.

Кухонний острівець може бути оснащений додатковими полицями або шухлядами для зберігання посуду, техніки та інших дрібниць, що дозволяє зберігати порядок.

Ба більше, острів стає центром уваги на кухні і може бути використаний для приготування їжі перед гостями. Завдяки такому рішенню кухня виглядає відкритішою і зручнішою для спілкування.

Підходить не для кожної кухні: коли острів не буде зручним?

Хоча острівець виглядає дуже ефектно, не завжди він є доцільним. У маленьких кухнях розмір острівця може обмежити рух, зробити кухню занадто затісною. Для того, щоб острів був функціональним, навколо нього повинно бути достатньо простору для вільного переміщення, принаймні 1,2-1,5 метра.

У просторих кухнях така проблема не виникає, але в маленьких квартирах або вузьких приміщеннях острів може стати незручним. Крім того, додаткові витрати на матеріали і монтаж можуть стати вагомим мінусом для тих, хто обмежений бюджетом.

Треба пам'ятати, що острів буде доречним лише у великій кухні (фото: Freepik.com)

Для чого можна використовувати кухонний острів?

Кухонний острів може виконувати різні функції залежно від ваших потреб. Це може бути робоча поверхня для приготування їжі, зона для миття посуду або навіть барна стійка для ранкової кави. Острівець також часто слугує місцем для обіду або дружніх посиденьок, де зручно сидіти, спілкуватися і їсти.

Можна вибрати модель з вбудованою плитою або миттям, що дозволяє максимально використовувати простір. Острів може бути також оснащений додатковими пристроями, такими як холодильники, посудомийки або навіть вина для домашнього винного бару.

Острівець як центральний елемент інтер'єру

Дизайн кухонного острівця може бути абсолютно різним - від мінімалістичних моделей до розкішних варіантів у стилі модерн чи ретро. Завдяки великій різноманітності матеріалів, таких як камінь, дерево, скло та метал, можна підібрати острівець, який гармонійно впишеться в будь-який стиль кухні.

Острів часто стає центральним елементом інтер'єру, акцентуючи увагу на кухонному просторі. Правильне поєднання кольорів та матеріалів дозволяє створити затишну атмосферу, яка буде підходити для спільних вечерь, зустрічей з друзями або просто для сімейних моментів.

Острівець зручний тим, що може використовуватися з обох боків (фото: Freepik.com)

Чи варто обирати острів для вашої кухні?

Вибір кухні з острівцем залежить від ваших потреб, розміру приміщення і стилю життя. Якщо у вас велика кухня і ви любите готувати, то острів стане не тільки практичним, але й естетичним рішенням, яке підкреслить стиль вашого дому.

Водночас, якщо ваш простір обмежений, варто серйозно подумати, чи не стане острів занадто громіздким і незручним. Острівець може бути чудовим вибором для тих, хто хоче поєднати стиль і функціональність, однак важливо враховувати всі аспекти, щоб рішення дійсно було вдалим.