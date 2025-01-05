Остерігайтеся обману. Астролог озвучила прогноз на неділю, 5 січня

Цей день може бути напруженим, але все ще можна виправити. Зорі та планети, які вплинуть на важливі сфери життя, будуть у дуже цікавих положеннях.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала детальний прогноз на 5 січня й назвала заборонені кольори цього дня.

Прогноз астропогоди на 5 січня

Цієї неділі варто бути пильними, оскільки існує ризик обманів або шахрайства. Також Соловйова радить не забувати про здоровʼя й дбати про себе.

"Обережно зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим. Після 10:57 слова набувають найвищої сили та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Реалізуються всі добрі побажання", - розповіла астролог.

"Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів, опановувати ораторське мистецтво. День сприятливий для тих, хто знаходиться у скрутному становищі. Допомагайте іншим, проявляйте благородство", - додала вона.

Дослухайтесь до своєї інтуїції, відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей.

Гороскоп на 5 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

5 січня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Натомість можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - нагадала Соловйова.

Цього дня не варто підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори. Також не варто використовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами.

Не варто забувати, що в період з 3 по 14 січня Юпітер перебуватиме у руйнівному градусі Близнюків. І це також може вплинути на ситуації, які повʼязано з брехнею, інтригами, довірою та плітками. Будьте пильними.