Остерігайтеся брехні. Що обіцяє астрологічний прогноз на 8 жовтня та які кольори принесуть проблеми

Прогноз астропогоди на 8 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, розлучень. Треба бути уважними, оскільки можливі шахрайство та обман. Підвищується можливість застудитися", - радить Соловйова.

Обережно зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим.

"Після 13:42 слова набувають найвищу силу та значення: усе сказане може реалізуватися у житті", - додала вона.

Цього дня всі добрі побажання перетворяться на реальність. Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів, опановувати ораторське мистецтво. Колективні заходи, зазначила астролог, будуть ефективними.

Гороскоп на 8 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

8 жовтня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, пов’язаних з новою роботою, оформленням на нову роботу, великими навантаженнями, далекими подорожами.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - розповіла експерт.

Нікого не ображайте, не переглядайте агресивний контент. Цього дня варто вибачати й забувати про все погане.

Втім, можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.

Астрологічний прогноз на 8 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Як Венера впливає на життя людей

8 жовтня до 20:32 Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, буде у руйнівному градусі Скорпіону.

Нагадаємо, руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Також він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

"У Скорпіоні цей градус несе руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, скупість, руйнацію здоров'я, катастрофи, жадібність, ризики, втрати, збочення", - пояснила Соловйова.

"Вплив градуса залежить від уміння гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від мистецтва користуватися життєвими уроками. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Венери", - також розповіла вона.

Високорозвиненим особистостям цей градус дає можливість стати геніальними психологами, здатність налаштуватися на джерела вищої мудрості, вчитися від найвищого інтелекту, передавати трансцендентні знання, відновлювати здоров’я.

Якщо у людини достатньо мудрості й вона правильно усе усвідомлює, а також проходить всі випробування, на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку.

"Якщо особисто для себе нічого не бажати за функціями планети або світила у руйнівному градусі, а бачити страждання інших і допомагати їм, лише тоді можна отримати винагороду", - нагадала астролог.