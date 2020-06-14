Не оставляйте животных в машине! Эксперты шокировали заявлением

Животные в машине (pixabay.com)

Питомец может умереть от жары, если оставить его в машине

Лето началось, но многие водители даже не подозревают о скрытых опасностях, которые поджидают их домашних любимцев в автомобиле. Многие хозяева часто оставляют питомцев в машине, пока сами занимаются решением своих дел.

Поступать так очень опасно и безответственно. Ведь именно летом машина может настолько нагреться, что животное внутри просто умирает. По мнению экспертов, чем выше температура на улице, тем выше и в салоне, передает 24 канал.

При 20 градусах на улице, в салоне - 33. При 28 на улице, в салоне - 41. И это всего после 10 минут под солнцем. Через 30 минут, если на улице 20 градусов, в салоне - 40. Если на улице 28, в салоне - 48.

Некоторые владельцы питомцев используют способы, которые не помогают. Например, оставляют окна салона открытыми, хотя открытое окно не предотвращает нагревания внутри машины.

Некоторые оставляют авто в тени. Это может помочь снизить температуру всего на несколько градусов. Поэтому способ не является надежным. Некоторые также оставляют воду в машине, но только температура этой воды растет так же быстро, как и температура в салоне.

Порой кто-то оставляет включенным кондиционер. Помимо опасности, это в некоторых случаях запрещено правилами дорожного движения. Запомните, чтобы ваш питомец был в безопасности - не стоит оставлять его без присмотра.

Напомним, что украинцам рассказали, как пережить жаркое лето и что делать при тепловом ударе.

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Автор: Дарья Яновская