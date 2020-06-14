Не залишайте тварин в машині! Експерти шокували заявою

Тварини в машині (pixabay.com)

Вихованець може померти від спеки, якщо залишити його в машині

Літо почалося, але багато водіїв навіть не підозрюють про приховану небезпеку, яка чекає їх домашніх улюбленців в автомобілі. Господарі часто залишають вихованців у машині, поки самі займаються вирішенням своїх справ.

Робити так дуже небезпечно і безвідповідально. Адже саме влітку машина може настільки нагрітися, що тварина всередині просто вмирає. На думку експертів, чим вище температура на вулиці, тим вище і в салоні, передає 24 канал.

При 20 градусах на вулиці, в салоні - 33. При 28 на вулиці, в салоні - 41. І це все після 10 хвилин під сонцем. Через 30 хвилин, якщо на вулиці 20 градусів, в салоні - 40. Якщо на вулиці 28, в салоні - 48.

Деякі власники вихованців використовують способи, які не допомагають. Наприклад, залишають вікна салону відкритими, хоча відкрите вікно не запобігає нагріванню всередині машини.

Деякі залишають авто в тіні. Це може допомогти знизити температуру на кілька градусів. Тому спосіб не є надійним. Деякі також залишають воду в машині, але тільки температура цієї води росте так само швидко, як і температура в салоні.

Часом хтось залишає включеним кондиціонер. Крім небезпеки, це в деяких випадках заборонено правилами дорожнього руху. Запам'ятайте, щоб ваш вихованець був у безпеці - не варто залишати його без нагляду.

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Автор: Дарина Яновська