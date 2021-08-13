Оставила ребенка голодным на два дня: в Чугуеве "копы" спасли 2-летнего мальчика от матери-пьяницы

Начальник сектора ювенальной превенции Чугуевского РУП совместно со Службой по делам детей совершил рейд в дом, где проживает женщина, злоупотребляющая спиртными напитками, с маленьким ребенком

Дом был в плохом состоянии, окна выбиты, кругом - бутылки из-под алкогольных напитков.

"После выяснения обстоятельств, инспектор ювенальной превенции и работник соцслужбы обнаружили, что ребенок был голодной 2 дня, пока мать выпивала", - передали в полиции.

В итоге на горе-мать был составлен протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей).

Чтобы не подвергать здоровье ребенка опасности, малыша передали бабушке.

В полиции заявили, что сотрудники местного сектора ювенальной превенции будут регулярно проверять семью.

В Чугуеве мать ушла пьянствовать, оставив маленького сына голодным на 2 дня (фото: facebook.com/91police)

В сети в комментариях люди возмущаются такому поведению матери, которая предпочитает выпивать, чем следить за своим маленьким сыном.