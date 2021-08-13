Залишила дитину голодною на два дні: у Чугуєві "копи" врятували 2-річного хлопчика від матері-п'яниці

Під Полтавою в Чугуєві мати пішла пиячити, залишивши свого 2-річного сина на два дні голодним вдома. Правоохоронці склали на жінку адмінпротокол, а малюка передали бабусі.

Про це 13 серпня йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чугуївщини.

Начальник сектору ювенальної превенції Чугуївського РУП спільно зі Службою у справах дітей здійснив рейд до будинку, де проживає жінка, яка зловживає спиртними напоями, з маленькою дитиною

Будинок був у поганому стані, вікна вибиті, кругом - пляшки з-під алкогольних напоїв.

"Після з'ясування обставин, інспектор ювенальної превенції та працівник соцслужби виявили, що дитина була голодною 2 дні, поки мати випивала", - передали в поліції.

У підсумку на горе-матір було складено протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей).

Щоб не наражати здоров'я дитини на небезпеку, малюка передали бабусі.

У поліції заявили, що співробітники місцевого сектора ювенальної превенції будуть регулярно перевіряти сім'ю.

У Чугуєві мати пішла пиячити, залишивши маленького сина голодним на 2 дні (фото: facebook.com/91police)

У мережі в коментарях люди обурюються такій поведінці матері, яка вважає за краще випивати, ніж стежити за своїм маленьким сином.