Остапчук чуть не утонул на глазах у матери: появились детали ЧП

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Владимир Остапчук оказался на грани жизни и смерти

Популярный украинский шоумен Владимир Остапчук, который переболел коронавирусом, чуть не утонул на глазах у матери. Об том, что произошло с ним на озере, ведущий шоу "МАСКА" признался в программе "Зірковий шлях".

По словам Остапчука, ЧП случилось, когда ему было семь лет.

"Моя мама учительница. И однажды мы поехали на озеро с ее классом, в котором учились дети, старше меня. Как сейчас помню, я тонул, а мама на берегу смотрела, как я умирал. Какая-то сила внизу вытолкнула меня, но я помню, что мама уже зашла в воду и видела, что я умираю", - сказал ведущий в интервью каналу "Украина".

К слову, в такой ситуации может оказаться любой родитель, говорит кандидат психологических наук Светлана Арефния.

"Если ребенок тонул и был спасен, а после получил много любви и заботы, то страх исчезнет. Дело в том, что когда взрослые постоянно рядом, отвлекают его от жутких мыслей, то страх компенсируется вниманием близких людей. Если же никого не оказалось рядом, а потом на ребенка еще и накричали, например, "Зачем ты туда полез?", то такое отношение взрослых может в дальнейшем отразиться на жизни ребенка", - объяснила специалист.

Ранее невеста Остапчука рассказала, чем шоумен впечатлил ее маму.