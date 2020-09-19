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Остапчук чуть не утонул на глазах у матери: появились детали ЧП

Суббота 19 сентября 2020 09:02
Остапчук чуть не утонул на глазах у матери: появились детали ЧП
Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Styler

Владимир Остапчук оказался на грани жизни и смерти

Популярный украинский шоумен Владимир Остапчук, который переболел коронавирусом, чуть не утонул на глазах у матери. Об том, что произошло с ним на озере, ведущий шоу "МАСКА" признался в программе "Зірковий шлях".

По словам Остапчука, ЧП случилось, когда ему было семь лет.

"Моя мама учительница. И однажды мы поехали на озеро с ее классом, в котором учились дети, старше меня. Как сейчас помню, я тонул, а мама на берегу смотрела, как я умирал. Какая-то сила внизу вытолкнула меня, но я помню, что мама уже зашла в воду и видела, что я умираю", - сказал ведущий в интервью каналу "Украина".

К слову, в такой ситуации может оказаться любой родитель, говорит кандидат психологических наук Светлана Арефния.

"Если ребенок тонул и был спасен, а после получил много любви и заботы, то страх исчезнет. Дело в том, что когда взрослые постоянно рядом, отвлекают его от жутких мыслей, то страх компенсируется вниманием близких людей. Если же никого не оказалось рядом, а потом на ребенка еще и накричали, например, "Зачем ты туда полез?", то такое отношение взрослых может в дальнейшем отразиться на жизни ребенка", - объяснила специалист.

Ранее невеста Остапчука рассказала, чем шоумен впечатлил ее маму.

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