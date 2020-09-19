Остапчук ледь не потонув на очах у матері: з'явилися деталі НП

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Володимир Остапчук опинився на межі життя і смерті

Популярний український шоумен Володимир Остапчук, який перехворів коронавірусом, ледь не потонув на очах у матері. Про те, що сталося з ним на озері, ведучий шоу "МАСКА" зізнався у програмі "Зірковий шлях".

За словами Остапчука, НП сталася, коли йому було сім років.

"Моя мама вчителька. І одного разу ми поїхали на озеро з її класом, в якому навчалися діти, старші за мене. Як зараз пам'ятаю, я тонув, а мама на березі дивилася, як я помирав. Якась сила внизу виштовхнула мене, але я пам'ятаю, що мама вже зайшла у воду і бачила, що я вмираю", - сказав ведучий в інтерв'ю каналу "Україна".

До речі, в такій ситуації може виявитися будь-який батько чи мати, каже кандидат психологічних наук Світлана Арефнія.

"Якщо дитина тонула і була врятована, а після цього отримала багато любові і турботи, то страх зникне. Справа в тому, що коли дорослі постійно поруч, відволікають її від страшних думок, то страх компенсується увагою близьких людей. Якщо ж нікого не виявилося поруч, а потім на дитину ще й накричали, наприклад, "Навіщо ти туди поліз?", то таке ставлення дорослих може надалі позначитися на житті дитини", - пояснила фахівець.

Раніше наречена Остапчука розповіла, чим шоумен вразив її маму.