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"Остановите войну: в российских магазинах появились новые ценники на продукты

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 11:11
"Остановите войну: в российских магазинах появились новые ценники на продукты В России устроили мини-протест в магазинах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После введения санкций в России в следствии войны в Украине в некоторых городах страны-агрессора начали прозревать. Так, в магазинах Казани появились новые антивоенные ценники на продукты.

Об этом сообщают в сети.

Отмечается, что это такой себе мини-протест в России.

"В российском городе Казань активисты заменили ценники в продовольственных магазинах на сообщения с антивоенной агитацией", - сказано в сообщении.

"Недельная инфляция достигла максимума с 1998 года из-за наших военных действий в Украине. Остановите войну", - написано на цене продуктов.

"Российские войска не пустили 14 фур с гуманитарным грузом в Херсонскую область. Мирным жителям нужны еда и лекарства", - также пишут на ценниках.

Пока что не сообщается, кто автор такой идеи.

&quot;Остановите войну: в российских магазинах появились новые ценники на продукты&quot;Остановите войну: в российских магазинах появились новые ценники на продукты&quot;Остановите войну: в российских магазинах появились новые ценники на продуктыВ России начался мини-протест в Казани (фото: Pravda Gerashenko)

Как мы писали ранее, в Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках.

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