"Остановите войну: в российских магазинах появились новые ценники на продукты
После введения санкций в России в следствии войны в Украине в некоторых городах страны-агрессора начали прозревать. Так, в магазинах Казани появились новые антивоенные ценники на продукты.
Об этом сообщают в сети.
Отмечается, что это такой себе мини-протест в России.
"В российском городе Казань активисты заменили ценники в продовольственных магазинах на сообщения с антивоенной агитацией", - сказано в сообщении.
"Недельная инфляция достигла максимума с 1998 года из-за наших военных действий в Украине. Остановите войну", - написано на цене продуктов.
"Российские войска не пустили 14 фур с гуманитарным грузом в Херсонскую область. Мирным жителям нужны еда и лекарства", - также пишут на ценниках.
Пока что не сообщается, кто автор такой идеи.
В России начался мини-протест в Казани (фото: Pravda Gerashenko)
Как мы писали ранее, в Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.