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"Зупиніть війну: у російських магазинах з'явилися нові цінники на продукти

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Неділя 03 квітня 2022 11:11
"Зупиніть війну: у російських магазинах з'явилися нові цінники на продукти У Росії влаштували міні-протест у магазинах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після введення санкцій в Росії внаслідок війни в Україні в деяких містах країни-агресора почали прозрівати. Так, в магазинах Казані з'явилися нові антивоєнні цінники на продукти.

Про це повідомляють в мережі.

Зазначається, що це такий собі міні-протест у Росії.

"У російському місті Казань активісти замінили цінники в продовольчих магазинах на повідомлення з антивоєнною агітацією", - сказано в повідомленні.

"Тижнева інфляція досягла максимуму з 1998 року через наші військові дії в Україні. Зупиніть війну", - написано на ціні продуктів.

"Російські війська не пустили 14 фур з гуманітарним вантажем в Херсонську область. Мирним жителям потрібні їжа і ліки", - також пишуть на цінниках.

Поки що не повідомляється, хто автор такої ідеї.

&quot;Зупиніть війну: у російських магазинах з'явилися нові цінники на продукти&quot;Зупиніть війну: у російських магазинах з'явилися нові цінники на продукти&quot;Зупиніть війну: у російських магазинах з'явилися нові цінники на продуктиУ Росії почався міні-протест в Казані (фото: Pravda Gerashenko)

Як ми писали раніше, у Європі росіянам відмовляються продавати речі в бутиках.

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