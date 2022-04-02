ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках: требуют подписать документ

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 09:29
В Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках: требуют подписать документ В Европе не хотят продавать вещи в бутиках россиянам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Европе после вторжения РФ в Украину в бутиках отказываются продавать вещи россиянам.

Об этом сообщает российская ведущая Ксения Бородина, которая вела шоу "Дом 2", в своем Instagram.

Россиянка публикует скриншоты от девушек из РФ, которые страдают от того, что в европейских магазинах им не продают одежду, сумки класса люкс. В бутиках также требуют подписать документ, в котором они обязуются не носить эти вещи на территории России.

Интересно, что Бородина называет такие действия "расизмом" и искренне не понимает, почему так происходит.

Также она пишет, что со второго полугодия гражданам РФ ограничат выдачу Taxfree.

В Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках: требуют подписать документ

Бородина публикует фотографии россиянок, которые не смогли купить такую желанную сумку Chanel.

В Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках: требуют подписать документВ Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках: требуют подписать документВ своих следующих сторис Бородина изумляется, кому же кроме россиян Европа будет продавать люксовые товары.

Ведущая считает, что за российскими клиентами еще будут бегать.

В Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках: требуют подписать документ

Как мы ранее писали, в Германии россияне "маскируются" под украинцев, чтобы бесплатно ездить в транспорте.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
LITE
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны