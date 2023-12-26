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Остання Повня року стане початком "білої смуги" в житті цих знаків Зодіаку

Вівторок 26 грудня 2023 10:07
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Остання Повня року стане початком "білої смуги" в житті цих знаків Зодіаку (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Останній Повний місяць цього року, який виявився ще й тринадцятим, готує особливий подарунок для представників трьох знаків Зодіаку. Після 27 грудня у їхньому житті почнеться "біла смуга".

Кому варто готуватися до змін і чекати на щастя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Риби

Остання Повня дасть вам можливість переоцінити свої пріоритети. Ви зрозумієте, що насправді важливо. І якщо ви зробите правильні висновки, то зможете розпочати нове життя.

Прийміть нові виклики, беріться за проекти та починайте працювати. Не варто хвилюватися, коли ви помітите перші результати, від щастя виростуть крила. Дозвольте Повний місяць змінити ваше життя на краще.

Телець

Не бійтеся тринадцятого Повного місяця, адже вам воно принесе лише щастя. Ви будете оточені турботою, знайдете гармонію та забудете про проблеми. Новий розділ вашого життя почнеться з того, що ви зможете створити навколо себе максимально комфортну атмосферу.

Ви перестанете сумніватися у своїх почуттях та чітко усвідомлюєте, чого хочете насправді. Відмовтеся від усього, що не приносить радості. Поставте свої інтереси найвище, і тоді ви зрозумієте, чого так довго прагнули.

Лев

Повня стане початком вашого насиченого життєвого періоду. Ви зможете краще зрозуміти свої справжні бажання та зайнятися самопізнанням. Окрім цього, ви зможете поділитись досвідом з іншими людьми і це подарує вам радість.

У вас з'явиться шанс здобути внутрішню свободу і позбавитися всього, що тягне в минуле. Висловлюйте свої почуття і не бійтеся засудження. Ви стоїте на порозі нового етапу, рухайтесь уперед і не озирайтесь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для трьох знаків Зодіаку Новий рік розпочнеться з неймовірних сюрпризів від долі.

Також ми вже розповідали,яким знакам Зодіаку Всесвіт дасть "чарівного стусана".

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