До останнього променя. Скільки ще світитиме Сонце?

Що станеться, коли сонце помре?

Сонце почне вмирати приблизно за 5 мільярдів років, коли на ньому закінчиться водень. Сонце закінчить своє життя, як білий карлик. Воно буде мертвою зіркою, яка вичерпала все ядерне паливо, яке воно здатна спалити.

Як білий карлик, воно повільно остигатиме і згасатиме до дедалі нижчих температур. Це кінцевий стан зірок із малою масою, включаючи Сонце.

Хоча обсяг Сонця в мільйон разів більший за обсяг Землі, білий карлик приблизно такого ж розміру, як наша Земля. Більшість білого карлика складатиметься з особливого надщільного стану матерії, званого електронно-виродженою матерією. Це стан, у якому всі електрони перебувають у найнижчих можливих енергетичних станах.

Наше сонце, як білий карлик, матиме ядро, що складається в основному з вуглецю та кисню, що є залишками горіння гелію. Навколо цього ядра буде тонкий шар гелію, який буде залишком горіння гелію.

Зовнішній шар міститиме тонкий шар водню, що не згорів. Деякі білі карлики не мають цього зовнішнього водневого шару, тому що термоядерне горіння водню в їх еволюції було завершено.

Що станеться із Землею, коли помре Сонце?

Земля, мабуть, навіть існуватиме, коли помре Сонце. Воно повільно розширюється. Приблизно через 5 мільярдів років сонце увійде до фази червоного гіганта. Під час цієї фази воно переходить від спалювання водню в ядрі до спалювання водню навколо ядра, яке було перетворено на гелій шляхом спалювання водню.

Виробництво енергії різко збільшується і змушує зірку розширюватись більш ніж у 200 разів, щоб досягти нового стану рівноваги.

Теоретичне моделювання та спостереження, підкріплені визначеннями відстаней із космічного корабля Gaia, вказують на те, що Сонце цілком може поглинути Землю, коли досягне свого максимального розміру.

В якийсь момент, коли Сонце досягне вершини AGB [асимптотичної гілки гігантів], почнеться горіння гелію. У зірці, подібній до Сонця, горіння гелію відбувається за допомогою теплових імпульсів. У кожному імпульсі Сонце зазнаватиме значної втрати маси.

Однак, Сонце зазнає втрати маси протягом усього свого життя. Ця швидкість втрати маси досить низька для Сонця і підтверджується сонячним вітром.

Навіть зараз Земля втрачає воду. Взаємодія з полем ультрафіолетового випромінювання та частинками сонячного вітру, що досягають Землі, дисоціюють воду в наших верхніх шарах атмосфери. Легкий водень, зокрема, може уникнути гравітаційного тяжіння Землі.

Спостереження з попередніми космічними місіями і космічним телескопом Хаббл показують широку водневу хмару (екзосферу) навколо Землі. Оцінки припускають, що Земля втратить більшу частину своєї води за мільярд років і буде схожа на Марс.

Навіть якщо Сонце не поглине Землю, світність, яка зросла і сильний зірковий вітер на пізніх етапах її еволюції знімуть або википлять будь-яку атмосферу, що залишилася, або океан. Якби Земля вижила, вона була б кам'янистим шлаком, що обертається довкола білого карлика.