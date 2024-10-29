Останній вдалий день жовтня: астролог дала прогноз та важливі поради на цей вівторок

У вівторок настане дуже сприятливий день для певних справ. І якщо ви не знаєте, що можна і заборонено робити 29 жовтня - вам допоможе астрологічний прогноз.

Прогноз астропогоди на 29 жовтня

"Останній сприятливий день жовтня (окрім періоду з 06:30 до 08:31) для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, початку подорожей, романтичних побачень, комерції, фінансових операцій, покупок, оформлення шлюбу. Вдалий день для творчості та інтелектуальної праці", - розповіла Соловйова.

У вівторок не варто проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси, конфліктувати з оточуючими. Утримайтесь від алкоголю, уникайте відкритого вогню. Порушення рекомендацій дня може погано позначитися на здоров’ї.

"Цей день - час для отримання таємних знань, колективних справ, допомоги іншим. Цю добу пов'язано з накопиченням майна та грошей.Позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок. Бажано повертати борги", - зазначила астролог.

Можна налагоджувати стосунки, робити подарунки, проявляти милосердя. Корисними будуть медитація, водні процедури.

Гороскоп на 29 жовтня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на вівторок

"29 жовтня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Особливо це стосується сфер, пов'язаних з безпекою, захистом, житлом, родиною", - зазначила експерт.

Можна підсилити марсіанську енергетику - використовуйте червоний колір і його відтінки. Поласуйте гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров'я. Не відмовляйтесь повністю від м’яса, кави та чаю. Відпускайте образи, присвятіть час фізичним навантаженням і тренуванням, спробуйте урізноманітнити сексуальне життя.

Також цього дня можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік.