ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Последний удачный день октября: астролог дала прогноз и важные советы на этот вторник

Вторник 29 октября 2024 08:24
UA EN RU
Последний удачный день октября: астролог дала прогноз и важные советы на этот вторник Что нужно сделать 29 октября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Во вторник наступит очень благоприятный день для определенных дел. И если вы не знаете, что можно и запрещено делать 29 октября - вам поможет астрологический прогноз.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала главные советы и назвала цвет, который поможет обрести счастье.

Прогноз астропогоды на 29 октября

"Последний благоприятный день октября (кроме периода с 06:30 до 08:31) для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещение парикмахерской, начала путешествий, романтических свиданий, коммерции, финансовых операций, покупок, оформления брака. для творчества и интеллектуального труда", – рассказала Соловьева.

Во вторник не стоит проводить время в одиночестве, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими. Воздержитесь от алкоголя, избегайте открытого огня. Нарушение рекомендаций дня может плохо отразиться на здоровье.

"Этот день - время для получения тайных знаний, коллективных дел, помощи другим. Эти сутки связаны с накоплением имущества и денег. Избавьтесь от инстинкта владельца, осознайте ответственность за каждый поступок. Желательно возвращать долги", - отметила астролог.

Можно налаживать отношения, делать подарки, проявлять милосердие. Полезными будут медитация, водные процедуры.

Какие знаки Зодиака избавятся от проблем (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на 29 октября (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на вторник

"29 октября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Благоприятное время для тех, кто имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Особенно это касается сфер, связанных с безопасностью, защитой, жильем, семьей", - отметила эксперт.

Можно усилить марсианскую энергетику - используйте красный цвет и его оттенки. Полакомьтесь острыми блюдами с чесноком, если вам это позволяет состояние здоровья. Не отказывайтесь полностью от мяса, кофе и чая. Отпускайте обиды, посвятите время физическим нагрузкам и тренировкам, попробуйте разнообразить сексуальную жизнь.

Также в этот день можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что звезды готовят судьбоносные перемены для четырех знаков Зодиака.

Кроме того, читайте Таро-гороскоп на неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Астрология
NEWS
Как выглядит здание Госпрома в Харькове после российского обстрела (фото, видео)
Как выглядит здание Госпрома в Харькове после российского обстрела (фото, видео)