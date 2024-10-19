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Останні дні жовтня стануть початком щасливого життя чотирьох знаків Зодіаку

Гороскоп до кінця жовтня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже найближчими днями, до кінця цього місяця, представники чотирьох знаків Зодіаку опиняться на сьомому небі. Щастя накриє їх з головою, змін буде чимало.

У яких знаків Зодіаку почнеться нове життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Риби

Гороскоп удачі обіцяє вам чимало сюрпризів. І якщо в останні дні ви відчували сильну втому, багато сумували або просто нічого не хотіли робити - все зміниться. Всесвіт вирішив кардинально повернути вектор вашої долі, у бік щастя та радості. Налаштовуйтесь на хвилю позитиву і починайте все з чистого аркуша.

Стрілець

В останні дні жовтня на вас чекають доленосні події. Ще недавно ви могли розчаруватися буквально в усьому, справи та плани здавались чимось марним. Однак у вашому житті починається "біла смуга". Настав час знову повірити у диво і знайти сенс руху вперед.

Овен

Зірки вказують на те, що ви часто пливете за течією та боїтеся відповідальності. І якщо ви дійсно опустили руки та просто уникаєте змін, то останні дні цього місяця змусять вас струсити з себе пилюку. Женіть негатив, Всесвіт пошле вам чимало крутих новин.

Терези

Початок осені міг принести вам чимало розчарувань. Доля не завжди буває прихильною, навіть якщо ви чинили правильно, це потрібно прийняти. Намагайтеся не посипати голову попелом, адже ще не все втрачено. І найближчими днями ви нарешті зрозумієте, що успіх знову повернувся у ваше життя, готуйтеся до пригод і радісних подій.

До речі, раніше ми розповідали, що Таро-гороскоп на суботу обіцяє сюрпризи трьом знакам Зодіаку.

Крім цього, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку дуже люблять поговорити.

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