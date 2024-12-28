Останні дні 2024 року подарують шанс на мільйон 4 знакам Зодіаку

Козоріг

Зберіть усю волю в кулак і заплануйте на останні дні цього року найважливіші події, з якими ви боялися стикатися. Ви зможете вирішити всі питання і поставити крапку в історіях, через які не могли рухатися вперед. Доля дає вам шанс на щастя, не варто його втрачати.

Телець

Гороскоп до кінця грудня радить вам позбутися страхів і всього, що не дає вам розправити крила. Озирніться і подумайте, що б ви хотіли змінити. У вас буде рідкісна можливість внести правки в історію вашого життя, завдяки чому мрія, на яку ви вже махнули рукою, все ж здійсниться.

Риби

Не варто піддаватися сумнівам, через які ви часто тупцюєте на одному місці. Струсіть з себе пил і починайте рухатися вперед. Ви зможете застрибнути в останній вагон і встигнете домогтися бажаного цього року. Однак пам'ятайте, часу не так і багато.

Діва

Гороскоп на кінець року обіцяє вам фантастичні події, про які ви навіть боялися мріяти. Пора зривати з неба всі зірки та не хвилюватися про те, що скажуть люди. Залиште ворогів у минулому, готуйтеся до Нового року і починайте його без жалю і бажання постійно зациклюватися на минулому.