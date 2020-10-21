Осталось недолго: киевский врач назвала сроки нового строгого карантина

За последние сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваний коронавирусом - 6719 случаев. Как дальше будут развиваться события в нашей стране, и возможно ли усиления карантина рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк. Она сообщила, что сейчас больницы в Украине уже переполнены, поэтому срочно стоит вопрос развертывания новых госпиталей по стране.

Также медик считает, что врачей нужно мотивировать высокими зарплатами, так как медицинских сотрудников на данный момент не хватает, а ситуация с COVID-19 становится критической. По словам Екатерины, тотальный карантин - это дело времени, но его непременно нужно возвращать, чтобы снизить нагрузку на врачей, пишет "Главред".

Эпидемиолог озвучила свой прогноз по поводу усиления карантина в Украине. По ее мнению, это произойдет через пару недель.

"Сейчас есть определенные карантинные мероприятия, возможно, не такие тотальные, как раньше, но нужно возвращать, иначе мы просто не разгрузим систему здравоохранения. Если бы мы за лето подготовили стационары, уладили вопрос с наличием кислорода в больницах, то тогда мы могли бы надеяться на то, что протянем без карантина. Но поскольку наши больницы на том же уровне, что и весной, то, очевидно, что мы снова будем в карантине уже через пару недель", — сообщила врач.

Отметим, что сейчас более 70% больничных коек заняты в Киеве (70,7%), а также Донецкой (100%), Сумской (96,8%), Одесской (94,4%), Луганской (85,8%), Полтавской (82,5%), Запорожской (72,5%), Хмельницкой (73,1%) и Черниговской (74,2%) областях.

При этом лишь в Житомирской области больничные койки заняты менее чем на половину - 47,4%.

Как мы писали ранее, врач дала ценные советы болеющим COVID-19 дома.