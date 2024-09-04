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Особливо небезпечний день ретро-Меркурія: астролог дала прогноз на 4 вересня й назвала головні заборони

Середа 04 вересня 2024 08:25
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Особливо небезпечний день ретро-Меркурія: астролог дала прогноз на 4 вересня й назвала головні заборони Що заборонено робити 4 вересня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Цієї середи, 4 вересня, Меркурій буде і далі перебувати у ретрограді. Втім, цей день особливо важливий.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на цей день та дала головні поради.

Прогноз астропогоди на 4 вересня

Меркурій все ще ретроградний й перебуває в тіньовому періоді. А тому не забувайте про невдалий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

"Діє поєднання Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, з Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника", - також розповіла астролог.

"Він характеризує наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості. Точним цей аспект стане 4 вересня", - додала вона.

Саме тому, цей період, до 6 числа включно, не рекомендується для:

  • заснування нового бізнесу
  • оформлення шлюбів
  • початку судових справ, коштовних придбань, пластичних операцій.

"У цей час можливі помилки, прорахунки, конфлікти. Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності. Невикористана енергія може зашкодити здоров'ю", - попередила Соловйова.

"Ця середа - день активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей", - додала вона.

Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить у свій успіх. Цього дня настає каяття, пробачення та виправлення помилок, розповіла астролог.

Добре виконувати прохання оточуючих. Рекомендуються відвідування сауни, бані, фізичні навантаження, тренування.

Яким знакам Зодіаку пощастить цього тижня (ілюстрація: freepik.com)

Гороскоп на 4 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 4 вересня

"У середу настає, день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - повідомила Соловйова.

Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство.

Під час тіньового періоду ретро Меркурія слід:

  • повертатися до попередніх проектів
  • відновлювати спілкування з колишніми знайомими
  • подорожувати туди, де колись вже бували
  • починати пошуки загублених речей
  • повертати клієнтів
  • аналізувати, збирати потрібну інформацію
  • вивчати та досліджувати різноманітні ситуації.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього", - радить експерт.

Також можна їсти тверді сорти сиру. А ще обирайте інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, ігри на логіку, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга.

До слова, раніше зʼявився місячний календар стрижок.

Окрім цього, читайте Таро-гороскоп на 4 вересня.

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