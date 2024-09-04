Особо опасный день ретро-Меркурия: астролог дала прогноз на 4 сентября и назвала главные запреты
В эту среду, 4 сентября, Меркурий будет и дальше находиться в ретрограде. Впрочем, этот день особенно важен.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на этот день и дала главные советы.
Прогноз астропогоды на 4 сентября
Меркурий все еще ретроградный и находится в теневом периоде. А потому не забывайте о неудачном периоде для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещении парикмахерской.
"Действует сочетание Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя", - также рассказала астролог.
"Он характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание. Точным этот аспект станет 4 сентября", - добавила она.
Именно поэтому этот период, до 6 числа включительно, не рекомендуется для:
- основание нового бизнеса
- оформление браков
- начала судебных дел, ценных приобретений, пластических сделок.
"В настоящее время возможны ошибки, просчеты, конфликты. Пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварству. Неиспользованная энергия может навредить здоровью", - предупредила Соловьева.
"Эта среда - день активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств", - добавила она.
Удача будет на стороне тех, кто верит в свой успех. В этот день наступает раскаяние, прощение и исправление ошибок, рассказала астролог.
Хорошо выполнять просьбы окружающих. Рекомендуются посещение сауны, бани, физические нагрузки, тренировки.
Гороскоп на 4 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на 4 сентября
"В среду наступает день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - сообщила Соловьева.
Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество.
Во время теневого периода ретро Меркурия следует:
- возвращаться к предыдущим проектам
- возобновлять общение с бывшими знакомыми
- путешествовать туда, где когда-то уже бывали
- начинать поиски потерянных вещей
- возвращать клиентов
- анализировать, собирать нужную информацию
- изучать и исследовать различные ситуации.
"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него", - советует эксперт.
Также можно есть твердые сорта сыра. А еще выбирайте интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, игры на логику, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга.
К слову, раньше появился лунный календарь стрижек.
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