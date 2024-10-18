Ваш особистий оберіг: чому завжди треба носити булавку?

Булавка здавна вважається потужним оберегом від пристріту та псування. Вона може слугувати універсальним захистом від негативної енергії та магічного впливу.

РБК-Україна (проєкт Styler) розказує, від чого захищає та як правильно носити оберіг-булавку.

Як правильно вибрати булавку для оберега

Езотерики рекомендують обирати срібло, особливо якщо ви часто відчуваєте негативну енергію чи заздрість. Проте і звичайна металева шпилька може стати ефективним оберегом, якщо її правильно налаштувати.

Також треба прикріпити до шпильки бусини або бісер. Кожен колір має своє значення:

Зелений - для захисту дітей та вагітних жінок

- для захисту дітей та вагітних жінок Жовтий - для збереження дружби та захисту близьких людей

- для збереження дружби та захисту близьких людей Червоний - для захисту від порчі та збереження кохання

- для захисту від порчі та збереження кохання Синій - для охорони родини та дому.

Правильно підібраний колір бусин допомагає спрямувати енергію оберега на конкретну людину чи ситуацію. Однак, навіть проста шпилька без прикрас може служити оберегом, якщо її активувати.

Способи активації оберега у вигляді булавки

Ритуал з вогнем. Запаліть церковну свічку, нагрійте шпильку над полум'ям і тричі капніть віск на вушка шпильки, примовляючи: "Ангел-Хранитель, приставлений до мене Богом, захисти своєю рукою від пристріту, псування, чаклунства." Віск не видаляйте, він розпадеться сам.

Запаліть церковну свічку, нагрійте шпильку над полум'ям і тричі капніть віск на вушка шпильки, примовляючи: "Ангел-Хранитель, приставлений до мене Богом, захисти своєю рукою від пристріту, псування, чаклунства." Віск не видаляйте, він розпадеться сам. Ритуал із водою. Налийте джерельну або святу воду в місткість, покладіть шпильку на дно і кілька разів промовте: "Вістря твоє захистити мене від диявольських втручань і зла, що твориться людьми." Залиште шпильку у воді на добу.

Налийте джерельну або святу воду в місткість, покладіть шпильку на дно і кілька разів промовте: "Вістря твоє захистити мене від диявольських втручань і зла, що твориться людьми." Залиште шпильку у воді на добу. Ритуал з червоною ниткою. Візьміть червону шерстяну нитку, зав'яжіть 12 вузлів уздовж шпильки, примовляючи: "Вузли міцні відведуть нещастя, ворожнечу, злість, біди. Від чорної магії врятують."

Вибравши один із ритуалів, можна активувати шпильку та зробити її потужним оберегом. Важливо, щоб процес проводився з чистими думками та вірою у захисну силу шпильки, оскільки саме віра та наміри надають амулету його силу.

Як правильно носити булавку-оберіг

Власний оберіг, який Ви активізували за допомогою ритуалу, не можна нікому давати. Він повинен належати лише Вам і завжди бути приколотим до одягу.

Яскраву шпильку (з кольоровими намистинами) потрібно носити на видному місці, щоб вона вбирала в себе негативний вплив і погані погляди.

Приколювати булавку слід вертикально, вушками донизу.

Якщо мета оберега - захистити особисте щастя чи любов коханої людини, його можна приховати під одягом.

Таким чином, булавка служитиме надійним захисником, якщо дотримуватися цих правил носіння та зберігання.