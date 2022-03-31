Особенности ПДД в Германии: как украинцам не попасть в ДТП и не нарваться на штрафы
Водители из Украины могут столкнуться с серьезными штрафами в Германии за несоблюдение правил дорожного движения. Однако на период войны украинским беженцам предоставляется помощь со страховкой и ремонтом в дороге.
Об особенностях ПДД в Германии и полезная информация для украинцев - в нашем материале ниже.
Главное о ПДД в Германии
Скоростной режим на дорогах Германии установлен в пределах населенных пунктов - до 50 км/ч; за городом - до 100 км/ч; на автобанах не рекомендуется превышать скорость 130 км/ч.
Водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Перевозка детей до 12 лет - в автокресле. Детям ростом до 150 см разрешается проезд только на заднем сидении авто.
Запрещается использование телефона за рулем (только гарнитура или беспроводной наушник).
Допустимое количество алкоголя в крови водителя - 0,3-0,5 промилле. Превышение этого показателя грозит штрафом 500 евро. Повторное нарушение - лишение прав на 3 месяца и штраф 1000 евро.
Перестраивание авто происходит по принципу "молнии" – водители из правой и левой полос проезжают по очереди. Запрещается перестраивание перед перекрестком.
Фото: в пределах городов в Германии действуют ограничения скорости (pixabay.com)
Допускается обгон справа, если скорость движения в полосе слева не превышает 60 км/ч, а разность скоростей автомобилей не более 20 км/ч.
Двигаться необходимо строго по одной полосе. Если впереди пробка, запрещено перестраиваться в полосу с более быстрым движением.
Проезжать автобус во время его остановки следует на скорости не более 7 км/ч.
В автомобиле обязательно наличие предупреждающего треугольника, аптечки, светоотражающего сигнального жилета для водителя.
Штрафы за нарушение ПДД
В ноябре 2021 года в Германии утвердили новый каталог штрафов и существенно повысили их размер. Особенно строго карается превышение скорости, нарушение правил парковки, незаконное пользование тротуарами, велодорожками.
- превышение скорости от 11 до 15 км/ч в населенных пунктах - 50 евро;
- превышение скорости от 16 до 20 км/ч в населенных пунктах - 70 евро;
- превышение разрешенной скорости в городе более чем на 40 км/ч - 400 евро;
- парковка в зоне, запрещающей стоянку - 50 евро;
- парковка в месте для людей с ограниченными возможностями - 55 евро;
- парковка на полосе для пожарных машин, ограничение проезда для скорой помощи - 100 евро;
- несанкционированная парковка на месте для электромобилей - 55 евро;
- использование аварийной полосы движения - штраф в размере 200-300 евро с запретом вождения на 30 дней;
- использование автомобилистами тротуаров, твердых обочин, велодорожек - до 100 евро;
- создание излишнего шума и помех от выхлопных газов - 100 евро.
Фото: штрафы за нарушение ПДД в Германии ужесточили (Getty Images)
Что нужно знать водителям из Украины
Украинское водительское удостоверение действительно на территории Германии. Однако по окончанию 6 месяцев его необходимо будет подтвердить, сдав экзамен по теории и практике вождения.
Транспортное средство необходимо зарегистрировать в Германии в течение 6 месяцев после въезда на территорию страны.
Проезд на незастрахованном авто в Германии запрещен, однако украинцам пошли на уступки в данном вопросе.
Если у водителя нет "зеленой карты" или полиса пограничного страхования стан ЕС, немецкая страховая ассоциация GDV берет на себя ответственность по покрытию возможных претензий к автомобилистам из Украины в случае ДТП. Срок действия данной программы - предварительно до 31 мая 2022 года.
Если в дороге произошла авария или поломка, автомобильный клуб Германии ADAC предоставляет украинским водителям экстренную бесплатную помощь механиков.
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