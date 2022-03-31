Особливості ПДР у Німеччині: як українцям не потрапити у ДТП і не нарватися на штрафи
Водії з України можуть зіткнутися із серйозними штрафами у Німеччині за недотримання правил дорожнього руху. Проте на період війни українським біженцям надається допомога зі страховкою та ремонтом у дорозі.
Про особливості ПДР у Німеччині та корисна інформація для українців - у нашому матеріалі нижче.
Головне про ПДР у Німеччині
Швидкісний режим на дорогах Німеччини встановлено в межах населених пунктів – до 50 км/год; за містом – до 100 км/год; на автобанах не рекомендується перевищувати швидкість 130 км/год.
Водій та всі пасажири мають бути пристебнуті ременями безпеки. Перевезення дітей до 12 років – в автокріслі. Дітям зростом до 150 см дозволяється проїзд лише на задньому сидінні авто.
Заборонено використовувати телефон за кермом (лише гарнітура або бездротовий навушник).
Допустима кількість алкоголю у крові водія - 0,3-0,5 проміле. Перевищення цього показника загрожує штрафом 500 євро. Повторне порушення – позбавлення прав на 3 місяці та штраф 1000 євро.
Перешикування авто відбувається за принципом "блискавки" – водії з правої та лівої смуг проїжджають по черзі. Забороняється перешикування перед перехрестям.
Фото: у межах міст у Німеччині діють обмеження швидкості (pixabay.com)
Допускається обгін справа, якщо швидкість руху в смузі зліва не перевищує 60 км/год, а різниця швидкостей автомобілів не більше 20 км/год.
Рухатися потрібно строго по одній смузі. Якщо попереду затор, заборонено перебудовуватись у смугу із швидшим рухом.
Проїжджати автобус під час його зупинки слід на швидкості не більше 7 км/год.
В автомобілі обов'язкова наявність попереджувального трикутника, аптечки, сигнального жилета для водія.
Штрафи за порушення правил дорожнього руху
У листопаді 2021 року в Німеччині затвердили новий каталог штрафів та суттєво підвищили їх розмір. Особливо суворо карається перевищення швидкості, порушення правил паркування, незаконне користування тротуарами, велодоріжками.
- перевищення швидкості від 11 до 15 км/год у населених пунктах - 50 євро;
- перевищення швидкості від 16 до 20 км/год у населених пунктах - 70 євро;
- перевищення дозволеної швидкості у місті більш ніж на 40 км/год - 400 євро;
- паркування у зоні, що забороняє стоянку - 50 євро;
- паркування в місці для людей з обмеженими можливостями - 55 євро;
- паркування на смузі для пожежних машин, обмеження проїзду для швидкої допомоги - 100 євро;
- несанкціоноване паркування на місці для електромобілів - 55 євро;
- використання аварійної смуги руху - штраф у розмірі 200-300 євро із забороною водіння на 30 днів;
- використання автомобілістами тротуарів, твердих узбіч, велодоріжок - до 100 євро;
- створення зайвого шуму та перешкод від вихлопних газів - 100 євро.
Фото: штрафи за порушення ПДР в Німеччині посилили (Getty Images)
Що потрібно знати водіям з України
Українське посвідчення водія дійсне на території Німеччини. Однак після закінчення 6 місяців його необхідно буде підтвердити, склавши іспит з теорії та практики водіння.
Транспортний засіб необхідно зареєструвати в Німеччині протягом шести місяців після в'їзду на територію країни.
Проїзд на незастрахованому авто в Німеччині заборонено, проте українцям пішли на поступки щодо цього питання.
Якщо у водія немає "зеленої картки" або полісу прикордонного страхування ЄС, німецька страхова асоціація GDV бере на себе відповідальність за покриття можливих претензій до автомобілістів з України у разі ДТП. Термін дії цієї програми – попередньо до 31 травня 2022 року.
Якщо у дорозі сталася аварія чи поломка, автомобільний клуб Німеччини ADAC надає українським водіям екстрену безкоштовну допомогу механіків.
Раніше ми писали, де українцям придбати "зелену карту" для виїзду закордон на авто.
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