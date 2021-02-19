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Особенная радость: в сети вспомнили последний пост Оксаны Марченко перед санкциями

Автор: Styler

19 февраля Украина ввела санкции против Оксаны Марченко и ее мужа, народного депутата Виктора Медведчука. Причина - финансирование терроризма.

Пока что публично Марченко никак не комментирует такое решение СНБО.

Но а вот интернет-пользователи вспоминают последний на сегодняшний день пост экс-ведущей шоу "Х-Фактор" в ее социальных сетях.

О чем писала Марченко до санкций

Так, последняя публикация бывшей телезвезды датируется 15 февраля 2021 года. И это был фрагмент ее фильма "Паломницы", который Марченко сейчас активно рекламирует.

"Дорогие друзья, в сегодняшний день великой встречи, когда встретился Ветхий и Новый Завет, старец Симеон встретился с младенцем Иисусом, чтобы мир узнал имя своего Спасителя", - писала Марченко четыре дня назад.

"Особенная радость этого дня еще и в том, что эта встреча может произойти с каждым из нас - и это навсегда уничтожит уныние в сердцах. Пусть люди, несущие счастье и свет, не проходят мимо, а душе хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах", - отметила жена Медведчука и добавила, что "об этом фильмы-путешествия "Паломницы".

Пост Марченко про кино "Паломницы"

Добавим, что эти фильмы выйдут не на ТВ, а в интернете.

При чем тут котик?

Неделю назад, перед постом про "Паломниц", Марченко пожаловалась подписчикам на то, что "злые дни вокруг семьи не обошли стороной и ее любимого котика". Домашний питомец "с тяжелейшим сердечным приступом" попал в больницу...

"Мы были на грани: два дня на аппарате искусственной вентиляции легких, реанимация... Сегодня у нас появилась хоть слабая, но надежда. Я верю в него! Косенька, ты у меня смелый и сильный котик! Держись!" - написала Марченко.

Пост Марченко про кота

Как мы ранее писали, кума Владимира Путина продолжает негодовать по поводу внесения ее в базу "Миротворец". На этот раз она обратилась к украинцам со словами о мести.

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