Основанная украинцем компания запустит ракету в космос уже завтра: где смотреть онлайн

В пресс-службе компании нам рассказали, что Alpha отправится в космос с базы космических войск США Ванденберг, Калифорния.

Пусковое окно будет открыто с 4 до 8 утра 3 сентября по киевскому времени, все желающие будут иметь возможность следить за событиями в прямом эфире на YouTube-канале Макс Поляков и Ноосфера Max Polyakov & Noosphere.

Здесь посмотреть прямую трансляцию можно будет на украинском языке.

Что известно о ракете?

Ракета разрабатывается компанией с 2014 года и относится к легкому классу ракет-носителей. Alpha считается одной из крупнейших ракет легкого класса. Ее высота 29 м, диаметр 1,8 м, диаметр обтекателя - 2 м.

Двухступенчатая ракета выполнена из композитных материалов и оборудована четырьмя жидкостными двигателями. Она прочная и сравнительно легкая, поэтому может выводить до 1 тонны полезного груза на орбиту.

Фото: Ракета Alpha готовится к запуску (пресс-служба)

Интересно, что ракету Alpha уже называют конкурентом Falcon-1 американского изобретателя и миллиардера Илона Маска.