Основанная украинцем комания запустит модуль Blue Ghost на Луну: первые детали

Миссия Blue Ghost 2023 года планируется первой из череды ежегодных миссий Firefly на лунную поверхность.

"NASA подтвердило готовность лунного посадочного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace в соответствии с графиком лунной миссии Artemis - к сентябрю 2023 года. Firefly Aerospace разрабатывает мунлендер, с использованием которого в рамках программы NASA, компания будет обеспечивать комплексные услуги доставки, в том числе, интеграцию полезной нагрузки, запуск и посадку на Луну", - рассказали в компании.

Отметим, что лунный посадочный модуль Blue Ghost имеет полезную нагрузку 50 кг.

Согласно графику лунной миссии Artemis, мунлендер должен будет приземлиться в лунном бассейне Моря Кризисов в сентябре 2023. Модуль доставит на поверхность Луны десять полезных грузов NASA, а также несколько коммерческих грузов.

В феврале 2021 года был подписан контракт на сумму 93,3 миллиона долларов между Firefly и NASA на доставку пакета из 10 научных исследований и демонстраций технологий на Луну в 2023 году.

Интересно, что Море Кризисов было предметом изучения предыдущих лунных миссий. Там в свое время совершили посадку советские аппараты Луна 15, Луна 23 и Луна 24.

Для справки:

Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которая разрабатывает легкие ракеты-носители.

В апреле 2017 генеральный директор Том Маркусик заявил о банкротстве компании, позже ее активы были выкуплены украинским предпринимателем Максимом Поляковым. Поляков перезапустил компанию под новым названием Firefly Aerospace.