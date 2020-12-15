"Ослабьте контроль". Как руководителю совмещать работу, учебу и все остальное - опыт Дарьи Семы

Руководитель ивент-пространства PMHUB Дарья Сема (facebook.com)

Полезные лайфхаки для тех, кто совмещает работу и учебу

Руководитель ивент-пространства PMHUB Дарья Сема — о важности обучения, лайфхаках и совмещении учебного процесса с работой.

Недавно я окончила программу "Апгрейд топ-менеджмента" Киево-Могилянской бизнес-школы. Курс был нацелен на коммуникации и правильное разделение ролей в коллективе.

Занятия проходили по три дня каждые две недели, плюс ко всему мы выполняли самостоятельную работу. В условиях, когда ты руководишь большим проектом, обучение становится серьезным вызовом. И вот на какие мысли оно меня натолкнуло.

Регулярное познание

В школе и университете я училась хорошо, но не все давалось просто. И, конечно, как у многих, была мысль, что еще несколько лет — и все, о лекциях и заданиях на дом можно забыть. Но все случилось немного иначе. Сейчас мой опыт (а еще опыт других людей и многочисленные исследования) показывает, что постоянное обучение — чуть ли не самая важная вещь, не только в карьере, но и в целом в жизни.

Вообще, о необходимости всестороннего образования человечество знает очень давно. Испокон веков считалось престижным обучаться не только точным и гуманитарным наукам, но и брать во внимание два/три иностранных языка и музыку.

И делалось это не для того, чтобы похвастаться талантами наследников: было понимание, что это влияет на широту мировоззрения и мысли ход.

Окружение — ключ

Роль руководителя не ограничивается каким-то конкретным списком дел. Ты в любой момент должен подхватить задачу, с которой возникли проблемы у команды, 24/7 разбираешься в психологии и поведении людей и параллельно контролируешь свою зону ответственности. В общем, складывается чувство, что каждый твой день — обучение.

И это действительно так. Практический опыт — наверное, лучшее, что есть у человека для развития. Но в то же время он не заменит фундаментальную теорию — вектор, по которому должен двигаться каждый из нас. Здесь возникают трудности: как понять, какой "базы" не хватает?

Лично для меня ответ кроется в окружении, которое сильно помогает не только в карьере, но и в целом в жизни. Образование здесь — не исключение. Немного изъезженное, но все еще актуальное "Ты — среднее арифметическое пяти людей, с которыми больше всего проводишь время" — именно про это.

О программе в KMBS подсказал мой друг, предприниматель Дмитрий Земляной. Он — руководитель успешных проектов, при этом всегда энергичный, и чувствую, что человек увлечен и получает огромное удовольствие от того, чем занимается. Яркий пример утверждения, что успех — никакой не природный дар, а правильный подход и грамотные инструменты: от академических и полученных через опыт, заканчивая нейробиологией и психологией.

Кроме того, я самостоятельно занимаюсь изучением психологии уже несколько лет. И мне было важно понять, как эти знания применить в корпоративной среде. Глобально искала ответ на вопрос, как психология работает в большом механизме под названием "рабочий коллектив" — имеющем свои особенности вроде системной усталости и выгорания.

Не люди, а роли

Сейчас я разбираюсь в том, как подбирать в команду правильных людей. Делать это нужно, отталкиваясь не от личностей, а от их ролей в коллективе. Многие предприниматели часто попадаются в ловушку, когда нанимают "хороших людей", а не профессионалов. Это краткосрочное мышление — да, оно может сработать сейчас и в течение месяца, но надежный и устойчивый бизнес с таким подходом построить крайне сложно.

Адъюнкт-профессор KMBS Ярослава Лоянич рассказала нам интересную историю о том, что в Лондоне есть закрытый клуб с условным названием "За 300". В него входят семьи, которые владеют и передают из поколения в поколение свой бизнес не менее чем 300 лет под ряд. И когда журналисты общались с его представителями, все в один голос говорили: кем бы ты ни был, на работе ты — в первую очередь специалист. А уже вне офиса — "кум, брат, сват". К примеру, если дочь владельца ошибется, то ей сделают выговор наравне со всеми. А дома этот же владелец уже успокоит своего ребенка — и неважно, какого масштаба она совершила промах.

То есть разговор идет о грамотном распределении ролей. К сожалению, этому не учат ни в школе, ни в университетах. И здорово, что есть места, где такое могут объяснить "на пальцах". Более того, особенность программы заключается в том, что руководитель разбирается в первую очередь в себе — пытается решить все вызовы своей компании/коллектива через призму собственного восприятия и бизнесового опыта.

Совместить несовместимое

Как совместить работу на руководящей должности, обучение, а еще семью и хобби — наверное, извечный вопрос. И будет звучать провокационно, но скажу как есть: совмещать учебу и работу — невозможно без компромиссов. И это, на самом деле, хорошо.

Когда я только пришла учиться, первое, о чем нас попросили, — "ослабить хватку" в наших коллективах. Иными словами, дать чуть больше свободы сотрудниками. Признаюсь, была немного в недоумении: до этого я постоянно старалась контролировать все процессы, быть, что называется, у всех на подхвате. Ведь в противном случае возникает чувство, что ты теряешь контроль.

И на самом деле так оно и есть — ты действительно теряешь контроль. Но это первый шаг на пути к созданию по-настоящему "боевой" команды. Лишь после такого решения люди становятся более ответственными и инициативными.

Пойдя на такой шаг, я обнаружила, что и мне, и остальным стало одновременно легче. Теперь каждый сотрудник стал будто маленьким директором на своей позиции. Это очень вдохновляет, когда ты общаешься с коллегами не с позиции "начальник — подчиненный", а на одном уровне: каждый приводит аргументы, и рождается истина. И она необязательно та, за которую изначально выступала я.

Разумеется, нужно соблюдать баланс. В одних случаях я отпускаю ситуацию и понимаю, что команда с ней справится. Но есть моменты, когда вижу, что решение проблемы упирается в тупик, потому нужно "заземлять" или вовсе менять вектор направления. Это, наверное, и есть тот самый контроль.

Не погрязнуть в рутине

Наверное, главный вывод, который я сделала по итогам программы, звучит так. Руководитель может привнести в коллектив инновационные подходы к планированию, новые виды тимбилдинга и подобные вещи, и это, вероятно, сработает. Но базовой вещью, на мой взгляд, всегда будет оставаться внутреннее развитие менеджера — именно это дает пространство для роста всей команде.

Если раньше я делала большой акцент на выполнении рутинной — обязательной — работы, то сейчас мысли стали более глобальными. Какова наша миссия? С какой целью я сегодня пришел на работу? Мне кажется, на этот вопрос должен дать себе ответ любой менеджер, и что самое главное — передать видение остальным коллегам.

Можно бесконечно делать то, что называется monkey job, и это, безусловно, важно. Но что по-настоящему мотивирует — цель и миссия, которые вы несете миру. Ну а если занимаешься любимым делом да еще и подпитываешь своими талантами — драйв обеспечен. Ведь в этом и смысл, не так ли?