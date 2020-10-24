Осквернивший аллею Небесной Сотни студент извинился за выходку: виноват перед своей страной

Осквернивший памятники Героев Небесной Сотни в Киеве студент был задержан полицией, и за скандальную пьяную выходку молодого человека уже отчислили из ВУЗа.

Соответствующий приказ издал ректор Государственного Университета Телекоммуникаций, где учился переселенец из ОРДЛО 21-летний студент 3-го курса Илларион Борисенко. Об этом 24 октября заместитель главы МВД Антон Геращенко передал в своем Facebook.

Такое решение последовало в ответ на его обращение к руководству столичного университета с просьбой применить по отношению к хулигану "меры дисциплинарного взыскания".

Хулигана выгнали из университета за осквернение аллеи Небесной Сотни (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Кроме того, на вандала, который вечером 22 октября справил нужду прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане, было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Студенту грозит штрафа от 1 тысячи до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Молодой человек объяснил свою выходку тем, что был сильно пьян, и ему очень приспичило сходить в туалет.

Также в сети появилось видео, на котором молодой человек извинился перед всеми за действия и признался, что ему стыдно.

"Я справил нужду на памятники Небесной сотни, и мне за это очень стыдно. Мне правда очень стыдно, искренне... Я виноват перед своей страной. Но я не знал, в свое оправдание, даже где я нахожусь, честно. Я просто бежал и хотел очень сильно в туалет", - рассказал нетрезвый хулиган на камеру в отделении полиции.

Видео: Вандал, осквернивший памятник Героям Небесной Сотни в Киеве, извинился перед украинцами

Напомним, недавно в Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе, после чего один из главных символов Музея демонтировали для проведения реставрации.